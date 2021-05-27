Türkiye'de Çin aşısı yaptıranların Hacca gidemeyeceği iddiası
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Türkiye'de Çin aşısı yaptıranların Hacca gidemeyeceği iddiası

Türkiye'de Çin aşısı yaptıranların Hacca gidemeyeceği iddiası
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Türkiye'de Çin aşısı yaptıranların Hacca gidemeyeceği iddiası gündeme gelmişti. Suudi Arabistan hükümetinin ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi. Yayımlanan listenin uygulanmaya konması durumunda Türkiye'de Çin aşısı olanlar da Hacca gidemeyecek.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında üretilen birçok aşının uluslararası arenada kabul tartışmaları hala devam ediyor. Türkiye'nin kullandığı ilk aşı olan Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac aşısının akıbeti ise hala belirsizliğini koruyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından yürütülen aşı pasaportu tartışmalarında da henüz CoronaVac hakkında sonuç çıkmış değil fakat şu an bir Türk vatandaşının Avrupa'ya gitmesi için BioNTech aşısını olması gerekiyor.

ÇİN AŞISI OLANLARI ÜLKEYE ALMADI

Pakistan merkezli The Express Tribune gazetesinin haberine göre, Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac aşısını olan Pakistan'dan Hac için gelenlerin Suudi Arabistan'a kabul edilmemeleri sonrası krallığın tutumu Çin aşısı hakkındaki görüşünü ortaya koymuş oldu.

DSÖ, ÇİN AŞISINI TANIYOR

Bu durum üzerine Pakistan Dışişleri Bakanlığı, açıklama yaparak Suudi hükümeti ile görüştüklerini söyledi. Bakanlık, Suudi yetkililerden Sinopharm ve Sinovac dahil olmak üzere Çin aşılarını onaylı aşı listesine kaydetmelerini istedi. Bakanlık ayrıca yaptığı açıklamada Çin dışındaki ülkelerden aşı almanın zorluğunun da altını çizerek, CoronaVac'ın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanındığını hatırlattı.

SUUD HÜKÜMETİNİN LİSTESİNDE "CORONAVAC YOK" İDDİASI

Basına yansıyan bir başka habere göre ise Suudi Arabistan, Çin aşısı olan Pakistanlıların otel karantinası uygulanmak şartıyla ülkeye girişine izin verecek. Çin aşısı olan Pakistanlıların ülkeye alınmaması krizi sonrası Suudi Arabistan hükümeti, ülkelerine girebilmek için önerilen aşıların listesini yayımladı. Listede Pfizer, Oxford, Moderna ve Johnson&Johnson's aşıları yer alırken Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.

TÜRKİYE'DEN HACCA GİDİLEBİLECEK Mİ?

Suudi Arabistan'ın yayımladığı liste nedeniyle Türkiye'de Çin aşısı olanların da Hacca gidemeyeceği iddiası ses getirdi.

Tartışma yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek
Tartışma yaratacak iddia: Türkiye'de Çin aşısı yaptıranlar Hacca gidemeyecek
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Türkiye'de Çin aşısı yaptıranların Hacca gidemeyeceği iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Türkiye'de Çin aşısı yaptıranların Hacca gidemeyeceği iddiası gündeme gelmişti.

Suudi Arabistan hükümetinin ülkelerine girebilmek için önerdiği aşıların listesinde Çin aşısı CoronaVac'a yer verilmedi.

Listenin uygulamaya konması durumunda Türkiye'de Çin aşısı olanlar da Hacca gidemeyecek.

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