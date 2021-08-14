Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın kollarını daha erken kullanması bekleniyor
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Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın kollarını daha erken kullanması bekleniyor

Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın kollarını daha erken kullanması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın fizik tedavisinin sürdüğünü, kollarını daha erken kullanabileceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. kişi olan Yavuz Ayılmazdır'ın fizik tedavisinin sürdüğünü, kollarını daha erken kullanabileceğini söyledi.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, ekibi ve Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından 29 Haziran'da 14 saat süren operasyonla çift kol nakli yapılan Ayılmazdır'ın tedavisine serviste devam ediliyor.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine, Ayılmazdır'ın sağlık durumunun iyi olduğunu, İstanbul'da oturdukları için tedavisinin hastanede sürdürüldüğünü söyledi.

Ayılmazdır'ın kollarını yavaş yavaş hissettiğini belirten Özkan, "Servisimizde takibini yapıyoruz. Ailesi çok motive. Yavuz da çok mutlu. Ben 8-10 ay sonra kollarını tam olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Nakillerde uzuv ne kadar kısa olursa süreç o kadar hızlı oluyor. Önceki çift kol nakli yaptığımız hastalara göre daha erken kullanacaktır." diye konuştu.

İstanbul'da 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları ile kolları bağışlanan polis memurunun kolları nakledilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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Türkiye'de çift kol nakli yapılan 5. hasta Ayılmazdır'ın kollarını daha erken kullanması bekleniyor - Haberler
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