Türkiye'de Çekildiği İllere Göre En Yüksek Puana Sahip Filmler
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Türkiye'de Çekildiği İllere Göre En Yüksek Puana Sahip Filmler

Ülkemizde çekildiği şehirlere bağlı olarak hangi filmlerin en yüksek puanlara sahip olduğunu merak ediyor musunuz? Bir Twitter kullanıcısı, merak ettiğiniz bu soruya ışık tutuyor.

Türkiye'de Çekildiği İllere Göre En Yüksek Puana Sahip Filmler
08.06.2020 17:48 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:51

Ülkemizde çekildiği şehirlere bağlı olarak hangi filmlerin en yüksek puanlara sahip olduğunu merak ediyor musunuz? Bir Twitter kullanıcısı, merak ettiğiniz bu soruya ışık tutuyor. İşte Türkiye'de Çekildiği İllere Göre En Yüksek Puana Sahip Filmler!

Çekildiği İllere Göre En Yüksek Puana Sahip Filmler Hangileri?

Twitter'da Barni Moloztaş ismi ile yer alan bir kullanıcı, ülkemizde çekilen filmlerin aldıkları puanları, çekildikleri illere bağlı olarak kategorize ederek sıraladı ve bunu harita üzerinde görselleştirerek kullanıcılara sundu.

Sonunda sık sık gördüğüm, üzerinde epey uğraşılmış, deli işi şeylerden ben de yaptım. Çok mutluyum. Karşınızda çekildiği illere göre IMDB puanı en yüksek yapımlar haritası: pic.twitter.com/afqaIZCJ8K

— Barni Moloztaş (@molosztash) June 5, 2020

Kısa sürede oldukça yüksek etkileşime ulaşan bu gönderide çekilen filmlerin çekildikleri yere bağlı olarak aldıkları puanları görüntüleyebilirsiniz. Hemen üstteki gönderide yer alan görseli, sizler için aşağıya da bırakıyoruz.

Peki siz bu paylaşım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güzel ve başarılı bir çalışma olmuş mu? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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