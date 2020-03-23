Türkiye'de can kaybı 37 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı.
23.03.2020 23:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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Kaynak: İHA