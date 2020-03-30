Türkiye'de can kaybı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, vaka sayısı 10 bin 827'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 162 oldu.