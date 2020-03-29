Türkiye'de can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.

Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi. Kaynak: Dunya.com