Türkiye'de can kaybı 131'e, vaka sayısı 9 bin 217'ye yükseldi
Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.
29.03.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:21
Türkiye'de koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9 bin 217'ye yükseldi.
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Kaynak: Dunya.com