TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI
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TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BULGARİSTAN'da geçen Nisan ayında yapılan ancak, hükümet kurulmasını sağlayamayan seçimler bugün yenilenirken, Türkiye'deki çifte vatandaşlar 125 sandıkta oy kullanmaya başladı.

BULGARİSTAN'da geçen Nisan ayında yapılan ancak, hükümet kurulmasını sağlayamayan seçimler bugün yenilenirken, Türkiye'deki çifte vatandaşlar 125 sandıkta oy kullanmaya başladı. Seçimde ilk kez makine ile oy kullanılmasına geçildi. Bulgaristan'da 46'ncı dönem parlamento seçimi için 22 siyasi parti ve koalisyon, adaylarını belirledi. Geçen seçimde Türkiye'de sadece 35 sandıkta oy kullanabilirken, bu kısıtlamaya son verilerek Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları 17 ilde 122 yerde sandık yerleştirildi. 240 üyeli parlamentoda, hükümet kurmak üzere oluşturulabilecek olası koalisyonların güvenoyu alabilmeleri için en az 121 milletvekilinden güvenoyu alması gerekiyor. İstanbul Avcılar'daki Ambarlı İlkokulu'ndaki iki sandıkta saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek. Sandık Başkan Yardımcısı Halo Ahmet, 4 Nisan seçimlerinde Bulgaristan'da hükümet kurulamadığı için yeniden seçim yoluna gidildiğini söyledi. Ahmet, Türkiye'de yoğun seçmen sayısı göz önüne alınarak sandık sayısı arttırıldı. Geçen seçimde Türkiye genelinde 38 sandık vardı. Şimdi bu sayı yanılmıyorsam 125. Bu seçimde ilk defa elektronik ortamda makine üzerinden oy kullanılıyor. Bu uygulama ilk olduğu için seçmenleri zora sokuyor. Seçime Türk partisi olarak Hak ve Özgürlükler Partisi giriyor. Saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'ye kadar devam edecek dedi. Bulgar medyasının da ilgi gösterdiği seçim için saat 07.00'den itibaren oy vermeye gelenler Hayırlı olsun derken, makine ile siyasi tercihlerini yapmaya gelenleri en fazla ekrandaki Kril Alfabesi'nin zorladığı belirtildi. Makinede oy kullandıktan sonra çıkan kağıdı sandığa veren seçmenler bu uygulamanın çok zor olmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI
TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI
TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI
TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI
TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI
TÜRKİYE'DE BULGARİSTAN SEÇİM HEYECANI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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