Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı
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Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 750 bin kişinin Kovid-19 aşısı yaptırmak için randevu aldığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020'ye atıfta bulunarak, "750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020'den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugün Kovid-19 aşısı için 750 bin randevu alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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