Türkiye'de bugün Covid-19 nedeniyle 121 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 121 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı bin 890'a, toplam vaka sayısıysa 82 bin 329'a yükseldi.

Türkiye'de Covid-19 nedeniyle 121 kişi yaşamını yitirdi 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı bin 890'a, toplam vaka sayısıysa 82 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün 40 bin 520 yeni test yapıldığı belirtildi. Bu testlerden 3 bin 783'ü pozitif çıktı. Tedavi altında bulunan 121 hasta yaşamını kaybederken bin 822 kişi de sağlığına kavuştu. Euronews.com'da Görüntüle