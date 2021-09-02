Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
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Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek

Türkiye'de bu yıl sonuna kadar 252 milyon fidan dikilecek
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikileceğini belirterek "Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl sonuna kadar dikilecek fidanlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, paylaşımında şunları kaydetti:

"2021'in sonuna kadar Hakkari'de 80 bin, tüm Türkiye'de ise 252 milyon fidan dikerek 'Geleceğe Nefes' oluyoruz. Sizleri de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde şehrinizdeki fidan dikim alanlarına davet ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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