Türkiye'de bu yıl 600 milyon fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefinin 5,3 milyarlık kısmını gerçekleştirdiklerini, bu yıl da 600 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanı İbrahim Yüzer, 2023'e kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturma hedefinin 5,3 milyarlık kısmını gerçekleştirdiklerini, bu yıl da 600 milyon fidanı toprakla buluşturmayı planladıklarını bildirdi.

Yüzer, AA muhabirine, Türkiye'nin 2003'ten bu yana ağaçlandırmada yapılan atılımla, dünyada ilk dördün içine girdiğini söyledi.

Yaklaşık 17 yılda 5,4 milyon hektar alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele, orman alanlarının rehabilitasyonu çalışmalarını yaptıklarını aktaran Yüzer, orman teşkilatının yaklaşık 40 bin çalışanı ve kırsaldaki orman köylülerinin desteğiyle önemli bir ağaçlandırma seferberliği gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de karasal alanın yüzde 29'unun ormanlardan oluştuğuna dikkati çeken Yüzer, "Hedefimiz 2023 yılı sonu itibarıyla bu rakamı yüzde 30'a çıkarmak. Dünya ortalaması için ideal bir rakam. Tabii daha büyük alanları da ağaçlandırmak isteriz ama bu ülkenin tarımsal alanlara, meralara da ihtiyacı var." dedi.

2023 hedefine emin adımlarla ilerleniyor

Artan ağaçlandırma çalışmalarıyla erozyona karşı da ciddi mesafe alındığını anlatan Yüzer, 1970'li yıllarda erozyon nedeniyle denizlere taşınan toprağın 500 milyon tondan 154 milyon tona kadar indiğini, 2023'te ise 130 milyon tona kadar düşürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Yüzer, her geçen gün toprakla buluşan fidan sayısının arttığını belirterek, "2003'te başlattığımız ağaçlandırma, erozyonla mücadele çalışmalarında 2023 yılı sonuna gelindiğinde 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefledik. Bugüne kadar 5,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Türkiye genelinde geçen yıl 610 milyon fidan diktik. Bu sene de yaklaşık 600 milyon adet fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 31 Aralık geldiğinde bunun da sözünü yerine getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Geçen yıl yanan alanların yüzde 90'ı ağaçlandırıldı"

Teşkilat olarak orman yangınlarıyla da mücadele ettiklerine, Türkiye'nin geçen yıl orman yangınları konusunda büyük bir talihsizlik yaşadığına değinen Yüzer, Hatay'da, İzmir'de ve değişik bölgelerde yangınlar nedeniyle ormanların zarar gördüğünü anımsattı.

Yanan orman alanının bir metrekaresinin dahi başka amaçla kullanılmadığına işaret eden Yüzer, yangın biter bitmez sahada çalışmalara başladıklarını söyledi.

Önce yanan ağaçlar çıkartılarak, arazinin yeni bir ağaçlandırma çalışmasına hazırlandığını, yeni fidanların toprakla buluşturulduğunu anlatan Yüzer, "Geçen yıl yanan alanlardaki çalışmalarımızın, bir yıl bile geçmeden yüzde 90'ını tamamladık, yıl dolmadan buraların tamamı ağaçlandırılmış olacak. Özellikle yanan alanlarda hassasiyetimiz çok fazla." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun