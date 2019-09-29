Türkiye'de bu yıl 5 bin 465 hektar ormanlık alan yok oldu

29.09.2019 11:46

Türkiye genelindeki orman yangınlarında bu yıl 5 bin 469 hektar alan zarar görürken, en fazla hasar İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde meydana geldi.



Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri yıl başından bugüne kadar toplam bin 965 orman yangınına müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle