Türkiye'de böyle sevgi görülmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de böyle sevgi görülmedi

Türkiye'de böyle sevgi görülmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da yaşayan vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor.

Bursa'da yaşayan vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi görenleri hayrete düşürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini çocuklarına verdiği isimler ile işyerlerinde yaşatıyor. Esnaf Salim Erdoğan, işyerlerinin ismini Ak Partinin kısaltılmışı olan Akpar, RTE Erdoğan Aksesuar, RTE Erdoğan Cıvata olarak koyarken, erken çocuğunun ismini Recep Tayyip, Kızının ismini de Emine Sümeyye koydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehirli esnaf Salim Erdoğan, "Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemden beri takip ediyorum. Siyasetini, yaptığı, yaşadığı olayları takip ediyorum. Düşünceleri fikrime, zikrime hep uyduğu için Cumhurbaşkanımıza karşı ayrı bir sempatim doğdu. Yıllardır doğru yolda olduğumu Cumhurbaşkanımızın yaptığı siyasetten, dik duruşundan ve politikadan dolayı doğru olduğuna inanıyorum. Yıllardır siyasette Türkiye'de 28 Şubatları görmüş biri olarak bana deselerdi ki, bir başbakan gelsin, sadece bugün için başörtü meselesini çözsün, ben başka hiçbir şey istemezdim. Buna benzer bir sürü milli olaylarda da reisimiz bunun arkasında durdu. Çok şükür düşüncelerimizi, istediklerimizi sağladı. Reisimize karşı çok koyu bir sevgi, sempati içindeyim. Buna karşılık olarak da ticarete atıldıktan sonra iş yerimin ismini Akpar, RTE Erdoğan Aksesuar, RTE Erdoğan Cıvata olarak koydum. 4 kızım ve bir oğlum var. Soyadımız Erdoğan ve ben çocuğumun adını Recep Tayyip koydum. Kızımın ismini de Emine Sümeyye olarak koydum. En büyük hayalim reisimizi Bursa ziyaretindeyken evimde ağırlamak " diye konuştu. - BURSA

Türkiye'de böyle sevgi görülmedi
Türkiye'de böyle sevgi görülmedi
Türkiye'de böyle sevgi görülmedi
Türkiye'de böyle sevgi görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarifi İbn-i Sina'nın kitabında buldu! Koronadan korunmak için demir suyu içiyor
Tarifi İbn-i Sina'nın kitabında buldu! Koronadan korunmak için demir suyu içiyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Selma Ergeç Funda Eryiğit Burak Yamantürk
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de böyle sevgi görülmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 13:27:03. #1.13#

title