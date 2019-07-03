Türkiye'de Bitcoin'e En Fazla Hangi Şehirler İlgi Gösteriyor?

Geçtiğimiz aylarda ciddi bir şekilde yükselişe geçen ve herkesin ilgisini üstüne çeken Bitcoin, Türkiye'de de ilgi topladı. Nisan ayında değeri 4.000 dolar civarında olan Bitcoin'in haziran sonlarına doğru üç katına çıkarak 12.000 doları görmesiyle birlikte birçok kişi Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı.

İnsanlar Bitcoin üzerine yatırım yapmasa bile birçok kişi, Bitcoin'in hızlı yükselişinden bahsettiği için gündemde Bitcoin yer alıyordu. Haliyle birçok kişi de Bitcoin'in ne olduğunu öğrenmek için bu arama terimini kullandı.

Peki, bu süre zarfında Bitcoin hangi şehirde ne kadar aratıldı? Google Trends üzerinden alınan verilere göre Bitcoin araması, kripto para birimi yükselişe geçmeden önce Türkiye'de standart sınırlarda seyrederken 12 bin doların görüldüğü 26 Haziran tarihinde aramalar artmaya başladı.

Google Trends verilerinde 30 günlük sürece baktığımız zaman 'bitcoin' aramalarında en önde gelen şehir Diyarbakır olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişinin birinci olduğunu düşündüğü İstanbul ise ikinci sırada yer alıyor. Sıralamanın devamındaysa Ankara, İzmir ve Antalya bulunuyor.