Türkiye'de Bir İlk! Yeni Kimlik Kartları ile ATM'den Para Çekilebilecek
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Türkiye'de Bir İlk! Yeni Kimlik Kartları ile ATM'den Para Çekilebilecek

PTT AŞ, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşların, işlemlerini yeni çipli kimlik kartlarıyla ATM'ler üzerinden yapabileceklerini

Türkiye'de Bir İlk! Yeni Kimlik Kartları ile ATM'den Para Çekilebilecek
01.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:50

PTT AŞ, sosyal yardım ve doğum yardımı ile İŞKUR ödemelerini alacak vatandaşların, işlemlerini yeni çipli kimlik kartlarıyla ATM'ler üzerinden yapabileceklerini duyurdu.

Bu zorlu dönemde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde vatandaşlara sosyal yardım, doğum yardımı ve İŞKUR ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeleri almaya hak kazanan vatandaşların artık PTT'ye gitmelerine gerek kalmadığına iişkin resmi açıklama yapıldı. PTT AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar PTT ATM'lerinden ödemelerini kolaylıkla alabilecek.

Türkiye'de İlk Defa Gerçekleştirilecek!

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek uygulamayla, PTT'de hesabı olan-olmayan tüm vatandaşlar yeni çipli TC kimlik kartları ve nüfus müdürlüklerinden kimliklerini teslim alırken kendilerine verilen şifre ile ATM'ye giriş yaparak hesaplarına yatırılan tutarı görüp parayı çekebilecek. Şifresini unutan vatandaşlar, işlemlerini PTT'den gerçekleştirebilecek. Ödeme tarihleri vatandaşların cep telefonlarına gönderilecek kısa mesaj ile bildirilecek.

PTT de yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlara güvenli şekilde hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşlar ve çalışanların sağlığını korumak açısından sosyal mesafe kuralı uygulanıyor ve ATM'ler düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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