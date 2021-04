Türkiye'de bir ilk...Plastik atıktan otomotive ham madde ürettiler

Türkiye'de inovasyon esaslı plastik recycle hammadde üreticisi olan Bursalı firma, ilk defa yüzde 100 geri dönüşümden otomobil parçası için ham madde üretmeyi başardı. Firma Türkiye ekonomisine önemli bir kazanım sağladı.

Otomobillerin görsel parçalarında kullanılacak ham madde Avrupa'da ve Türkiye'de ilk defa Burpol Polimer tarafından üretildi. Fabrikanın Genel Müdürü İlkay Yıldırım, ham maddeyi üreterek Türkiye'nin sanayi ve ekonomisine önemli bir kazanım sağladıklarını söyledi. Avrupa'da ve Türkiye'de önemli çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Türkiye ve dünyanın dört bir yanından toplanan plastik atıkları yüksek performanslı plastik ham maddeye çevirebilen, teknoloji ve inovasyon alt yapısında çalışan ve know how sahibi bir yerli sanayi firmasıyız. Yaptığımız her yeni projede, teknoloji ve inavasyonu yöntem olarak belirliyoruz. Hem Avrupa'da Hem Türkiye'de ses getirecek önemli bir projeyi hayata geçirmeyi başardık. Türkiye de üretilen ve yurt dışına ihraç edilen binek otomobillerde kullanılmak üzere yüzde 100 geri dönüşüm plastik atıklardan ham madde üretiyoruz. Üretilen bu ham madde alışıla gelenin aksine otomobillerde görünen ve estetik parçalarında da kullanılması konusunda onaylarını alan yeni bir dönemi başlatmış oldu. Üretilen ve Ar-Ge'si tamamlanarak seri imalat haline getirilen bu ham madde, ithal edilen orijinal plastik ham madde ürünlerin yerine kullanılacak. Yıllık 3 bin ton hacim ile devreye alınan proje iki önemli OEM tarafından kullanımına başlandı.Bu ülkenin plastik atıklarını, ağır sanayiye ham madde olarak kazandırmaktan onur duyuyoruz" dedi

"Türkiye her yıl plastik ithalatı için 12 milyar dolar harcıyor"

Avrupa'nın ikinci büyük plastik ham madde tüketicisi olan Türkiye'nin her yıl plastik ithalatı için 12 milyar dolar harcadığını ifade eden Yıldırım, "Cari açığı olumsuz etkileyen bu durumun çözümü ise çöp kutularında saklı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın karışık plastik ithalatını yasaklayacağını açıklaması, plastik ham madde üretimi için yatırım yapan tesislerin, atık ihtiyacını karşılayamamasından dolayı kapanmasına yol açacaktır. Bu tesislerin devrede kalabilmesi için daha fazla atık gereklidir. ya bu atıklar ithal edilecek ya da ülke içinde atıklar proje kapsamında islah edilmelidir" diye konuştu.

"Türkiye sıfır atık hedefleri için geri dönüşüm mevzuatlarını geliştirmesi gerekiyor"

Tesislerin kapanmasıyla istihdamın olumsuz etkileneceğini belirten Yıldırım, yapılacak olan yatırımların bu karardan olumsuz etkileneceğini belirtti. Karışık plastik atık ithalatının engellenmesi yerine denetlenmesini isteyen Yıldırım, "Plastik atıklar için İhtisas Gümrükleri kurulması yöntemi ile çöpü değil, kaliteli plastik atık ithalatı ile üretimin artırılması hedeflenmelidir. Hedefe uygun modelleme ve strateji ile Avrupa'nın en büyük plastik ham madde üreticisi olacağımıza inanıyoruz. Türkiye'de sıfır atık hedeflerinin yakalanması için geri dönüşüm mevzuatlarının geliştirilmesi ve korunması gerektiğini ve ithalatın yasaklanmasından ziyade denetlemenin artırılması yoluna gidilmeli" dedi.

"Plastik kullanan sektörün daha fazla geri dönüştürülmüş ham madde kullanmalı"

İlerleyen yıllarda recyle plastik ham madde fiyatının, orijinal plastik ham maddeden daha pahalı olabileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Avrupa kıtası yeşil mutabakat kıstasları kapsamında nötr karbon seviyesi hedefi Türkiye için de geçerli. Öncelikli hedef geri dönüşüm sistem ve teknolojilerinin gelişimi olmalıdır. Otomotiv, tekstil, beyaz eşya sektörü gibi önemli sektörler daha fazla geri dönüştürülmüş ham madde kullanacağını taahhüt altına almalıdır. Dünyadaki sıfır atık, ekolojik denge ve plastik kullanımı denkleminde, geri dönüştürülmüş plastik ham maddenin kullanımı her sektörde önemli ve zorunlu hale geliyor. Çevreye hassasiyet gösteren firmaların petrolden imal edilen plastik ham maddeye alternatif olarak recyle atıklardan üretilen ürünleri kullanması elzem olacaktır. Önümüzdeki yıllarda geri dönüşümlü plastik ürünün, orijinalinden daha pahalı satılması muhtemel" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı