Türkiye'de bir ilk olacak
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Türkiye'de bir ilk olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türkiye'de bir ilk olacak

Kars'ta yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'de bir ilk olacak olan Peynir Müzesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Kars'ta yapımı devam eden ve tamamlandığında Türkiye'de bir ilk olacak olan Peynir Müzesi'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Peynir Müzesi'nde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmaların son durumuyla ilgili yetkililerden bilgi aldı, çalışmaların hız kesmeden devam ettirilmesi talimatı verdi.

Kars Peynir Müzesi Projesi kapsamında Süvari Tabyanın (Dere Tabya) restorasyonu ile yaklaşık bin metrekare müze alanı, 240 metrekare müze mağazası, 5 bin metrekare çevre düzenlemesi ve Meçhul Asker Abidesi'nin restorasyonu devam ediyor.

Proje ile yerli ve yabancı ziyaretçilere Kars Gravyer Peynirinin oluşumunu, peynir kültürünü, Kars'ta yapılan peynirleri ve peynirciliği anlatmak, unutulmaya yüz tutmuş peynirlerin kaybolmasını önlemenin yansıra, tarihi tescilli yapı olan Süvari Tabyanın (Dere Tabya) müzeye dönüştürülmesi ile bir tarihi eserin kurtarılması ve yeni bir turizm destinasyonu oluşmasının sağlanması hedefleniyor.

Erzurum Yolu üzerinde yapımı devam eden Peynir Müzesi kent turizmine de önemli katkı sağlayacak. Kars'ta üretilen peynirlerinde sergileneceği müze Türkiye'de de bir ilk olacak. - KARS

Türkiye'de bir ilk olacak
Türkiye'de bir ilk olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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