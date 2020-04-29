Türkiye'de bir ilk.. Meslek Lisesi'ne araç muayene istasyonu kurdular
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Türkiye'de bir ilk.. Meslek Lisesi'ne araç muayene istasyonu kurdular

Türkiye'de bir ilk.. Meslek Lisesi'ne araç muayene istasyonu kurdular Meslek Lisesinde TSE Belgeli muayene istasyonu kurdular Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 35 bin TL bedelle kurduğu egzoz ve fren muayene istasyonuna Türkiye'de ilk kez...

Türkiye'de bir ilk.. Meslek Lisesi'ne araç muayene istasyonu kurdular
29.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:30

Türkiye'de bir ilk.. Meslek Lisesi'ne araç muayene istasyonu kurdular

Meslek Lisesinde TSE Belgeli muayene istasyonu kurdular

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi 35 bin TL bedelle kurduğu egzoz ve fren muayene istasyonuna Türkiye'de ilk kez TSE-13168 belgesini alarak 3,5 tona kadar tüm araçların bakım ve onarımlarını yapabilecek yeterliliğe sahip oldu.

Bandırma İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünde 35 bin TL maliyetle oluşturulan egzoz ve fren muayene istasyonunda 3,5 tona kadar olan tüm araçların bakım, onarım ve muayeneleri yapılabiliyor. Bandırma Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'nde bulunan ve bir çok alanda mesleki eğitim veren okulda sanayi sitesindeki esnafların da katkılarıyla oluşturulan egzoz ve fren muayene istasyonu faaliyetlerine başlamasının yanısıra alanında Türkiye'de ilk kez TSE-13168 belgesini alarak yeterlilik ünvanına sahip oldu.

Konu hakkında İHA'ya açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Taner Yıldırım, "Okulumuz Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümünde bir muayene istasyonu kurmak için gerekli cihazları temin ederek bunu bir adım daha ileriye taşıdık ve tescil belgesini aldık. Özellikle bu tescil belgesi Meslek Liselerinde ilk kez gerçekleşen bir durum. Hem okulumuza hem de öğrencilerimize sağlayacağı katkının yanısıra istasyonumuzda emisyon ölçümleri ve fren testleri yapacağız" dedi. Yıldırım, Meslek Liseleri'nde yapılan bu tür oluşumlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın da büyük destek verdiğini belirterek, istasyonun öğrencilere de gelir getirecek bir yönü olacağını ifade etti.

"Tescil belgesini alan Türkiye'deki ilk Meslek Lisesi olduk"

Bandırma İMKB Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü Alan Şefi Cevat Şenyüz ise okul olarak Meslek Liseleri arasında tescil belgesini alan ilk okul ünvanına sahip olduklarını vurgulayarak, "Alanımızda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de ilk kez TSE-13168 belgesini alarak 3,5 tona kadar tüm araçların bakım ve onarımlarını yapabilecek yeterliliğe sahip olduk. Aynı zamanda yine TSE-13131 belgesini de alarak benzinli, dizel ve LPG'li tüm araçların egzoz emisyon ölçümlerini yapabilecek kriterlere sahip olduğumuzu belgeledik. Şimdi bu konuda yetkili olmaya çalışıyoruz. Bu konuda Çevre Bakanlığı'na bir dosya sunacağız. Bu süreç sonucunda yetkili egzoz emisyon istasyonu olma yolunda büyük bir adım atacağız" dedi.

Türkiye'de bir ilk.. Meslek Lisesi'ne araç muayene istasyonu kurdular

Kaynak: İHA

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