Türkiye'de bir ilk: İŞKUR aracılığı ile görme engelliler için filografi kursu açıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Hayaller Engelsizdir' sloganıyla engelli vatandaşların istihdamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Hayaller Engelsizdir' sloganıyla engelli vatandaşların istihdamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda İŞKUR ile Körleri Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğinde Türkiye'de ilk defa görme engellilere yönelik filografi kursu açıldı.

İŞKUR ile Körleri Kalkındırma Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğinde Türkiye'de ilk defa görme engellilere yönelik filografi kursu açıldı. Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Kursu kapsamında eğitim alan görme engelli vatandaşlar, bir yandan el becerilerini geliştiriyor bir yandan da hafızalarını güçlendiriyor. Kurs, ayrıca görme engelli vatandaşların ise yeni bir gelir kapısı olacak. Körleri Kalkındırma Gaziantep Derneği Şube Başkanı Melda Dai, "Verilen bu destek ile İŞKUR'un değerli bir iş yaptığını belirterek, pandemi döneminde engelli vatandaşlarımızın istihdamını kolaylaştırmak için böyle bir kurs açmayı tercih ettik" dedi.

"Temel amaç istihdamı artırmak"

Dai, "Filografi, el becerilerinin ve estetiğin yoğun olduğu bir sanat çalışması. Temel amacımız hem istihdam oluşturmak hem de toplumda farkındalık oluşturmak. Açmış olduğumuz bu kurs Türkiye'de bir ilk" ifadesini kullandı. Kurstaki engelli vatandaşlarımızın çok hızlı bir öğrenme süreci yaşadıklarına dikkat çeken Dai şunları söyledi:

"Engelli kardeşlerimize yönelik farkındalığım yüksek olmasına rağmen acaba çiviyi nasıl çakacaklar? Kaç günde bitirecekler? Gibi düşüncelerim vardı. İnanılmaz keyifle hızlı bir şekilde yapıyorlar. Eğitmenimizin ifadesine göre normal vatandaşlarımızla neredeyse aynı seviyede tamamlıyorlar."

"İŞKUR'un desteği bir fırsat"

Kursu hayata geçirme sürecinde İŞKUR'un yoğun bir ilgisi alakası olduğunu bildiren Dai, bu kursu istihdam garantili olarak düzenlediklerini belirtti. Görme engelli vatandaşlarımızın istihdamını kolaylaştırmak için duyarlı olma çağrısında bulunan Dai, "Özellikle insan kaynakları bölümünde çalışanlara eğitim verilmeli. İŞKUR, engelli kardeşlerimizi işe yerleştirmek istiyor ancak bazı insan kaynakları bölümleri önyargılı davranarak ne yazık ki işe alımı yapmıyor" dedi.

Yeteneğine güvenen engelli vatandaşlarımızı kurslara davet eden Dai, "Yapacak bir şeyim yok denilmemeli. İŞKUR'un desteği bir fırsat. Hem gelir sağlıyor hem de kendilerini geliştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"El kaslarım gelişiyor, hafızam güçleniyor"

Filografi eğitimi gören Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü öğrencisi Simay Boz ise, "Filografi eğitimi, enstrüman çalma noktasında yardımcı oluyor. Parmak kaslarım gelişirken aynı zamanda hafızamı da güçleniyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı