Türkiye'de bir ilk...RSU gemisi Ertuğrul Gazi devreye alınıyor

Türkiye'de bir ilk...RSU gemisi Ertuğrul Gazi devreye alınıyor Hatay'ın Dörtyol ilçesinde demirli olan Türkiye'nin ilk yüzer LNG depolama ve gazlaştırma gemisi Ertuğrul Gazi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün faaliyete geçiyor.