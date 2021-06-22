Türkiye'de bir ilk: Diyarbakır'daki taziyeevleri dijitalleşiyor
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Türkiye'de bir ilk: Diyarbakır'daki taziyeevleri dijitalleşiyor

Türkiye'de bir ilk: Diyarbakır'daki taziyeevleri dijitalleşiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan uygulama ile taziye evlerinin ortak bir platforma taşınması, taziye evlerindeki taziyeler hakkında bilgi sunulması amacıyla yapılan uygulama hayata geçirildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde hazırlanan uygulama ile taziye evlerinin ortak bir platforma taşınması, taziye evlerindeki taziyeler hakkında bilgi sunulması amacıyla yapılan uygulama hayata geçirildi.

DTSO öncülüğünde Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Diyarbakır Dernekler Platformu ortaklığında hazırlanan uygulama ile taziye evlerinin ortak bir platforma taşınması, taziye evlerindeki taziyeler hakkında bilgi sunulmasını amaçlandı. Bu uygulama Türkiye'de bu anlamda yapılan ilk uygulama özelliğini taşıyor. DTSO Yönetim Kurulu Üyesi R. Kadri Kazmacı koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında hazırlanan uygulamanın üç aşamalı bir yapıya sahip olduğu kaydedildi. Birinci yapı internet tabanlı yazılım. Bu adımda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan birimde taziye evlerinden gelen taziye verilerinin sisteme işlenmesi sağlanıyor. İkinci yapı televizyon yazılımı. Bu adımda DTSO bünyesinde kurulan birimde sisteme işlenen verilerin takip edilmesi ve taziye bilgilerinin televizyondan yansıtılması ve diğer taziye evlerindeki taziyelerinde takip edilmesi sağlanacak. Üçüncü ise mobil bir uygulama. Mobil uygulama ile kentteki taziyelere dünyanın hangi şehrinde olursa olsun programı telefonlara yükleyenlere taziye evlerinin uygunluk durumu, kapasitesi, konumu, taziye evinde kimlerin taziyesi olduğu, taziye başlangıç ve bitiş tarihi ve taziye evi yetkilisi iletişim bilgilerini paylaşmak ve taziyelerden haberdar ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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