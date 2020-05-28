Türkiye'de bir ilk! Asansörler ayakla çağrılacak, hava NASA sistemi ile temizlenecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de bir ilk! Asansörler ayakla çağrılacak, hava NASA sistemi ile temizlenecek

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre ziyarete kapalı olan alışveriş merkezleri faaliyetlerine başladı.

Türkiye'de bir ilk! Asansörler ayakla çağrılacak, hava NASA sistemi ile temizlenecek
28.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:11
Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici bir süre ziyarete kapalı olan alışveriş merkezleri faaliyetlerine başladı. Yeni normal hazırlıklarının devam ettiği alışveriş merkezlerinde, asansörler ayak pedalları ile kontrol edilirken, havalandırma için NASA'nın uzay istasyonu sistemi uygulanacak.

Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesinin ardından birçok sektör faaliyetlerine ara verdi. Salgınla mücadele kapsamında halk sağlığını korumak için kapılarını kapatan Akbatı ve Akasya AVM, ziyaretçiler için 'sıfır risk' prensibiyle hazırlandığını açıkladı. 1 Haziran'da açılacak her iki alışveriş merkezi için alınan önlemler hakkında bilgi veren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, klasik önlemlerin yanı sıra ziyaretçiler için yaptıkları yatırımları açıkladı. Durusoy, "Bütün hava birebir UV ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde AVM'leri yüzde 99.9 virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız. Ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek asansörlerde ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz" diye konuştu.

HAVANIN YÜZDE 99.9'U VİRÜS VE BAKTERİLERDEN ARINDIRILACAK

Alışveriş merkezlerinde en çok merak edilenler arasında havalandırma sistemleri gelirken; Gökşin Durusoy halk sağlığını ön planda tutarak, dünya genelinde hayata geçirilen birçok modelin incelendiğini söyledi.

İklimlendirmede yüzde 100 taze havalandırma kullanıldığına vurgu yapan Durusoy, "NASA'nın uzay istasyonları ve mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı sistemi baz alarak aynı metodla yapılan bir sistem kullanıyoruz. Bütün klima kanallarının içine UV ışınları koyulacak, böylece bütün hava birebir bu ışınlarla dezenfekte edilerek alışveriş merkezine verilecek. Bu şekilde yüzde 99.9 bütün virüs ve bakterilerden arındırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'den getirilecek cihaz, ağustos ayı itibariyle iki alışveriş merkezinde de uygulanmaya başlayacak.

ZİYARETÇİLER HAVA KALİTESİNİ GÖREBİLECEK

Ziyaretçilerin AVM içerisindeki hava kalitesini görebileceğini söyleyen Durusoy, "Alışveriş merkezlerinin aplikasyonları var. Bu aplikasyonlar içerisinde de anlık olarak alışveriş merkezlerinin içindeki havanın kalitesini ve dışarıdaki havanın kalitesini aynı anda takip edebilecekler" dedi.

ASANSÖR BUTONLA DEĞİL, PEDALLA ÇAĞIRILACAK

Sıfır risk prensibiyle alınan önlemler içerisinde asansörlerin ayak pedalları ile kontrol edilebilmesinin yer aldığını belirten Durusoy, "Asansörleri belli bir süre için sadece engelli,hamile, pusetli ve yaşlı  ziyaretçilerimizin kullanımına açacağız ve en fazla 2 kişi olabilecek. Bununla birlikte ziyaretçilerimizin elle dokunmaktan çekinebileceğini düşünerek bir düzenleme yaptık ve ayak pedallarıyla yönlendirme sağlıyoruz. Ziyaretçiler gitmek istedikleri katın pedalına basarak, asansörleri çağırabilecek" ifadelerini kullandı.

YÜRÜYEN MERDİVENLER UV IŞINLARLA DEZENFEKTE EDİLECEK

Alışveriş merkezlerinde istemsiz olarak en çok temasın bulunduğu yerlerden birinin yürüyen merdivenlerin el bantları olduğunu belirten Durusoy, "El bantlarının hijyenine çok önem veriyoruz. Eskiden bunları kimyasallarla temizlerdik şimdi ise yeni bir yatırımla yürüyen merdiven bantların içine UV ışınlar koyduk. Bu ışınla o bantlar da sürekli dezenfekte edilir durumda olacak. Aynı zamanda yürüyen merdivenlerde ziyaretçilerin 'üç basamak mesafe' kuralına uymaları için düzenlemeler oluşturuldu" diye konuştu.

İÇERİDEKİ KİŞİ SAYISI DİJİTAL EKRANLARDA GÖRÜLECEK

Alışveriş merkezlerinde ziyaretçi yoğunluğu içinde alınan önlemlerden bahseden Durusoy, şunları söyledi:

"Alışveriş merkezimize giren insan sayısını eskiden de sayardık ama çıkan insanı saymadığımız için o an alışveriş merkezinin içinde kaç kişinin olduğunu göremiyorduk. Şimdi çıkan insanları da sayıyoruz. Alışveriş merkezlerinin kapısında an itibariyle kaç kişi olduğunu görebilecekler. Metrekareye göre kaç kişinin olması gerektiği de görülecek."

HİJYEN ÖNLEMLERİ HER ALANDA DEVAM EDİYOR

Getirilen düzenlemeler kapsamında da önlemlerin ziyaretçinin alışveriş merkezine girişinden itibaren başladığını hatırlatan Durusoy, "Giriş kapılarında termal kameralar kullanıyoruz. Ziyaretçilerin ateşlerini temasta bulunmadan ölçüyoruz dolayısıyla 38 derecenin üzerinde ateşi olan ziyaretçilerimizi içeri alamıyoruz. Maske zorunluluğumuz var. Maske takmayan ziyaretçilerimizi içeriye kabul edemiyoruz. Tuvaletlerde an itibariyle kaç insan olduğunu sayıyoruz, ekranlara yansıtıyoruz ve belli bir sayının üzerindeyse diğer tuvaletlere yönlendiriyoruz. Ayrıca; Sirkülasyonun yoğun olduğu noktalarda; rutin dezenfeksiyon işlemlerinin artırılmasının yanı sıra devamlı kontrol edilmesi için Akbatı ve Akasya'da 'Özel Hijyen Ekipleri' görevlendirildi. Sıfır risk politikası ve halk sağlığına verilen öncelik kapsamında özel olarak görevlendirilen bu ekipler tüm ortak alanlarda dezenfeksiyon işlemlerinin kontrolünden sorumlu olacak." dedi.


- Karaköse

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı Haber
Erkek arkadaşı, sokak ortasında genç kızın üzerine kurşun yağdırdı
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor Haber
Son dakika: Hızlı tren seferleri 07.00 itibarıyla başladı! Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu Haber
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Haber
Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti Haber
Eski dövüşçü Sam Stout'un 1 aylık kızı Sydney hayatını kaybetti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Dün akşam doğu illerimizi ayağa kaldıran gök taşı nereye düştü? Uzman isim iki yeri işaret etti
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
Salgın dönemindeki en ilginç olay! Cenazesinden bir ay sonra evine döndü
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
20 yaş altı ve 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı için yeni bir düzenleme yapılacak
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
Gelinden görümceye hain plan! 160 bin liralık vurgunu güvenlik kamerası ele verdi
PKK, bir kentimizi kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
PKK, bir kentimizi kana bulayacaktı! Jandarma'nın dikkati hain saldırıyı önledi
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı masaya yatırılacak
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
ABD'de polis tarafından boğularak öldürülen adamın ailesi ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
Türkiye'nin doğusundaki birçok ili heyecanlandıran anlar! Göktaşının düştüğü anlar telefonlarla kaydedildi
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
7 çocuğu olan yaşlı kadın, hastaneden çıktığı gün eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Beşiktaş'ta kalmak isteyen Atiba, yönetimin sunduğu 200 bin euroluk teklife şaşırdı
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Batmanlı usta, ayda 15 adet bağlama yapıp tanesini 4 bin TL'ye varan fiyatlarla satıyor
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
Devlet Bahçeli, Aysun Kayacı'nın sözlerine atıf yaptı
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan 'uzman sapık' için harekete geçti
Bakanlık, kendisini uzman çavuş olarak tanıtıp 43 kadına cinsel saldırıda bulunan "uzman sapık" için harekete...
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Bingöl'de vatandaşlar, düşen gök taşını aramak için sokaklara döküldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Metin Oktay Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Balık Kadın Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Türkiye'de bir ilk! Asansörler ayakla çağrılacak, hava NASA sistemi ile temizlenecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 11:11:00. #1.15#
title