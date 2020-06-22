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Türkiye'de bir ilk! Alışverişlerde kripto para dönemi başlıyor

Bitay Teknoloji'nin hayata geçirdiği yeni nesil ödeme sistemi BitayPay ile, alışverişlerde kredi kartı ya da banka kartı kullanmaksızın dijital cüzdanlarda bulunan kripto paralarla ödeme yapma imkanı sunacak.

Türkiye'de bir ilk! Alışverişlerde kripto para dönemi başlıyor
22.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 22.06.2020 20:59

Türkiye'de yeni bir dönem açan BitayPay ödeme sistemi, alışverişlerinde kripto para kullanmak isteyen herkesin sıfır komisyon ve blokaj süresi olmadan anında ödeme yapmasına imkan sağlayacak. Ayrıca, teknolojiyi yakından takip eden ve kripto paralara yatırım yapanlar, alışverişlerinde temassız ödeme imkanına da sahip olacak.

KUR FARKI SABİTLENECEK

Her geçen gün kripto paraları kullananların sayısındaki artıştan ilham alınarak geliştirilen BitayPay teknolojisi, hızlı ödeme imkanının yanı sıra geliştirilen yazılım sayesinde, kripto paraların fiyat değişkenliğini sabitleyerek, hem hizmet vereni hem de alıcısını kur farklılığından koruyor.

Türkiye'de bir ilk! Alışverişlerde kripto para dönemi başlıyor

"İŞ YERLERİNE ÜCRETSİZ ALTYAPI SUNULACAK"

Bitay Teknoloji CEO'su Niyazi Yılmaz konuyla ilgili, "Kendi yazılım ekibimizin yazdığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden atanan 2 akademisyen ve 1 bilirkişinin incelediği ve gelişimine katkı sağladığı borsamız, ülke ekonomisine katma değer yaratma potansiyeli sebebiyle devlet desteği de almaya hak kazanan bir yapı. Hayata geçirdiğimiz BitayPay sisteminde anında QR kodu ile temassız ve hızlı ödeme alabilmenin yanı sıra, kripto para sahiplerinin herhangi bir masraf ve kesintiye maruz kalmadan, ülke sınırları içinde risksiz ve güvenli bir şekilde ödeme alıp vermelerine olanak tanıyoruz. Alışveriş yapan kripto para sahiplerinin en kaliteli hizmeti almalarına ve iş yerlerinin sunduğu anlık kampanyalardan yararlanmalarına olanak sunuyoruz. Kurulan sistem tamamen vergi mevzuatına uygun şekilde işliyor. Ayrıca kullanıcılara sunduğumuz faydaya ek olarak, BitayPay ile iş yerlerine de ücretsiz altyapı olanağı sunuyor ve satışlarını arttırmaları yönünde onları destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

Ekonomi Manşet

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