Türkiye'de Bir İlk

Gaziantep'te yaklaşık 5 yıl önceki kuraklık ve çetin geçen kış mevsiminde üreticilerin yardım talebi üzerine başlatılan proje ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen model ile üreticiye toplamda 7 milyon TL'lik destek sağlandı. Proje kapsamında son olarak 1000 çiftçiye 500 ton yem dağıtım törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı.

Gaziantep'te 20154 yılında önce kurak geçen yaz mevsiminde çiftçiler, kış döneminde ise hayvan sahiplerinin zor anlar yaşaması üzerine Gaziantep Büyükşehir belediyesi Başkanı Fatma Şahinin talimatı ile Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğü kuruldu. Türkiye'deki belediyeler arasında ilk kez uygulanan bir model ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 aşamalı kentteki hayvancılığı geliştirmek amacıyla bir program hazırlandı. Programda ise hayvan üreticilere ve çiftçilere destek verilen 5 aşamalı proje gerçekleştirildi. Projenin ilk aşamasında kentteki üreticilere fih tohumu ve mısır tohumu dağıtılarak, kentte kaba yem üretimi sağlandı. İkinci aşamada ise meralarda hayvan içme suyu için sondajlar yapılarak, su temini gerçekleştirildi. Kentte toplam 12 adet depo ve yalak yapılırken güneş enerjisi ile çalışan pompalarla üreticinin hayvanlar için ihtiyacı olan suya en ucuz yolla ulaşılması sağlandı. Projenin üçüncü ayağında ise hayvan hastalıklarına karşı, özellikle yem değişikliğinden kaynaklanan hayvan ölümlerini önlemek için 250 bin anaç hayvana 500 bin doz enterotoksemi aşısı uygulandı. Projenin dördüncü adımında ise kentteki kadın çiftçilere 200 adet süt sağım makinesi dağıtıldı. Projenin son ayağında ise çiftçilere kesif yem dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Dağıtım törenine Enerji Bakanı Dönmez de katıldı

Proje kapsamında Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan 1000 çiftçilere, 500 ton yem dağıtımı düzenlenen törenle yapıldı. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çok sayıda il protokolü ile çiftçi katıldı. Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hazırlanan destek programı ve projeler hakkında bilgi vererek, "Biz Gaziantep'te kader birliği modeli oluşturduk. Bu şehir sanayi, üretim şehriyse, en önemlisi toprağımız, bereketli hilal dediğimiz ana damarımızdır. Sanayi sektörü, gıdaya dayalı. Bu yüzden toprağımızı korumamız lazım. Artık kalkınma yerelde başlıyor. Artık şehirler yarışıyor. En büyük gücümüz toprağımız. Kıpkırmızı bir toprağımız var. Bize has, çok özel bereketimiz var. Alın teri ile evin ekonomisine destek veren eli nasırlı çiftçilerimiz var. Siz bizim ana damarımız, canımız ciğerimizsiniz. İlk bu modeli kurduğumuz da çok şaşırmışlar. 5 seneden beri yapıyoruz. Çok güzel bir sistem kurduk. 2014 yılı, en kurak dönemimiz. Çiftçiler tohum desteği istedi. Onla başladık. O verdiğimiz desteği büyük bir berekete dönüştürdü. Bugün eğer uluslararasında gastronomi memleketi olduysak, yerel ürünlerimizi desteklediğimiz içindir. Bize düşen, sizlerin elinizi güçlendirmek. Tam mu mevsimde geldiler, oğlaklar ölüyor dediler. Süt yemi vermemiz gerekiyor. Bu desteği vermemiş olsak, oğlaklar erken doğum yapıyor ve ölüyor. Bu desteklere baktığımızda baktığımızda ise muhteşem bir sonuç elde ettik. Biz sizinle birlikte gönül belediyeciliğini yıllardır yapıyoruz. Gönlümüz birbirimizle, birbirimizi gerçekten çok seviyoruz. Çiftçilerimize verdiğimiz destek ile Gaziantep modelini oluşturduk" dedi.

Hayvan otlatmaya çıktığım olmuştur"

Bakan Dönmez ise "Milletimin efendileri" diyerek başladığı konuşmasında, kendisinin de zaman zaman çobanlık yaptığını kaydetti. Dönmez, "Enerji bakanı yüksek tahlis yapmış diye düşenebilirsiniz ama rahmetli amcam, dedem çiftçiydi. Zaman zaman okulda, yaz tatillerinde, gidip köyde onlara yardımcı olurdum. Hayvan otlatmaya çıktığım da olmuştur. Çobanları dinlerken de hatıralar gözümün önünden geçti. Onurlu bir meslektir, hiç gocunmayın. Gururla yapmaya devam edin" ifadelerine yer verdi.

Antep fıstığı önerisi

Enerji Bakanı Dönmez, Antep fıstığının artık yurt dışında da tanınmaya başladığını belirterek, uluslararası arenada daha fazla tanıtılması önerisinde bulundu. Bakan Dönmez, "Antep fıstığını sadece Türkiye'dekiler değil, yurt dışındakiler de tanımaya başladılar. Daha fazla çalışmamız lazım, tanıtmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Elektrik kesintilerine son

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez, elektrik kesintilerinde Gaziantep'te bir çok yeniliklere imza atıldığını da belirterek, "Yakın tarihe kadar elektriklerinizde sık sık kesinti oluyordu. 2 sebebi vardı. Bir enerjimiz yeterli değildi, yeteri kadar güç üretemiyorduk. Bunları aştık. Artık Türkiye'de elektrikte arz güvenliği sıkıntısı kalmadı. İkincisi elektrik şebekesinde sıkıntılar vardı, yenilenmesi gerekiyordu. Antep'te bunları da büyük oranda aştık. Enerji kesintilerimizde ciddi oranda iyileşme söz konusu" şeklinde konuştu.

Ülke nüfusunun yüzde 70'i doğalgaza erişebilir durumda

Bakan Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Batıda ne varsa, doğuda da olacak" sözü üzerine 81 ilin tamamına doğalgaz götürdüklerini vurgulayarak, "Ülke nüfusumuzun yüzde 70'i doğalgaza erişebilir durumda. Yüzde 60'ı fiilen gaz kullanıyor. Şimdi artık köylülerimiz de, 'bize gazı ne zaman gaz getireceksiniz' diyerek, doğal gaz istemeye başladılar. Önce şehirleri bitireceğiz. Ondan sonra belki onlara da sıra gelir. Doğal gazı maalesef biz dışarıdan ithal ediyoruz. Dolayısıyla döviz ile getiriyoruz, cari açığına bu anlamda negatif etkisi var. Şehirlerimize niye getirdik. Çünkü hava kirliliği ile mücadele etmemiz gerekiyordu. Sağlık koşullarının iyileştirilmesi gerekiyordu, o nedenle getirdik" dedi.

Köylere biogaz müjdesi

Bakan Dönmez, hayvansal atıklardan biogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışma başlatıldığını da müjdeleyerek, "Köylere de bir başka müjdemiz var. Kendi gazını kendi üretecek ARGE çalışması başlattık. Doğalgaz değil biyogaz üretecekler. Özellikle hayvancılık yapan, çiftçilerimize müjdeliyoruz. Şuan ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir gelecekte, hayvansal atıklardan biogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmayı başlattık. Arkadaşlar ilk denemelerini yapıyorlar, yakın gelecekte gideceğim nezaret edeceğim. TEMSAN bizim milli kuruluşumuz. İnşallah orada ocağında kullandığı tüpgazın yerini alacak bir gaz üretmiş olacağız. Sıcak suyunu elde etmek için de o reaktörden istifade edilecek. Belki de ısınmada da bu reaktörden elden edilen gazı kullanma imkanına sahip olacak. Testler olumlu sonuç verdiğinde bunu çiftçilerimizle de paylaşacağız" dedi.

Hayvan sahiplerine elektrik müjdesi

Dönmez, hayvan sahiplerine de elektrik tarifelerinde yaklaşık yüzde 12 oranında indirim yapılacağı söyleyerek, "Elektrik tarifeleri ile ilgili bir müjdemiz var. Tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz, elektrik kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahipti. Sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık faaliyetlerinde uğraşan çiftçi kardeşlerimiz de aynı tarife grubundan yararlanacaklar. Şuanda onlar ticarethane tarifesinden yararlanıyor. Kilowat saatine yaklaşık, yaklaşık 72 kuruş bir bedel ödüyorlar. Tarımsal sulama grubuna aldığımızda bu rakamı 63 kuruşa indirmiş olacağız. Yaklaşık yüzde 12 civarındaki indirimden en kısa süre içerisinde yararlanmaya başlayacaklar. Tarım bakanlığımızdaki çalışmalarda bir noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde Enerji Piyasası Düzenleme kurulu, çalışmayı kurul gündemine almak suretiyle bitirmiş olacak. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Fatma Şahin'e de övgüde bulunan Bakan Dönmez, "Gönüllere dokununca vatandaşımız 'sayın başkanım demiyor, benim başkanım' diyor. Bence bunu en çok hak eden başkanlarımızdan birisiniz. Ben bunu buradaki vatandaşlarımızın gözünden okumuş oldum" diye konuştu.

Çiftçilere yemlerin dağıtıldığı programda, Başkan Fatma Şahin ve Bakan Fatih Dönmez'e de teşekkür plaketi verildi.

Toplam destek 7 milyon TL'yi aştı

Yıl içerisinde devam edecek proje kapsamında il genelinde toplan 2 bin 700 çiftçiye toplam bin 350 ton koyun süt yemi dağıtılacak. Projenin başladığı 2015 yılından bugüne 4 bin 700 ton dağıtım yapıldı. Bu yıl ki dağıtımın ardından Gaziantep'te toplamda dağıtılan yem miktarı 6 bin tonu geçmiş olacak. Kişi başına düşen yemin maliyeti 800 TL olurken, bunun 700 TL'si Büyükşehir Belediyesi'nden karşılanıyor.Yem dağıtımında Büyükşehir Belediyesinin katkısı yaklaşık 2 milyon TL'yi buldu.

Projelerin genelinde ise 5 yılda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi üretici için yaptığı harcama toplamda 7 milyon TL'yi aştı.

Hayvanların meralara salınamadığı, çiftçilerin gelirinin en az olduğu, ahırlarda beslendiği, hayvanlar gebe olduğu ve daha fazla yeme ve enerjiye ihtiyacı olduğu bir dönemde üreticiye destek vererek, kentteki hayvancılığa bir can suyu oluyor. Proje ile yavru atmalarını önleyerek, ekonomik kayıpların da önüne geçiliyor. Çiftçi gelirini de arttıran proje ile anaç hayvanların da süt üretiminin arttırılması hedefleniyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA