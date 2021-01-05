Türkiye'de bir asırda sadece iki kez görülen "yakalı toy" tedaviye alındı
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Türkiye'de bir asırda sadece iki kez görülen "yakalı toy" tedaviye alındı

05.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:33

Bitlis'te yaralı halde bulunan ve Türkiye'de son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Bitlis'te yaralı halde bulunan ve Türkiye'de son 100 yılda sadece iki kez görülen yakalı toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı.

Bitlis'te jandarma ekiplerince kanadından yaralanmış halde bulunan toy kuşu, Van YYÜ Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezine getirildi.

Nesli tükenmekte olduğu için "kırmızı liste"de yer alan yakalı toy, merkezdeki tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Merkezin müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavisini yaptıklarını söyledi.

Yakalı toy kuşunun çok nadir görülen bir tür olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Kuş, jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bize getirildi. Genel muayenesini yaptık. Sağlık durumunu düzeltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Nesli tükenmek üzere olduğu için bizi heyecanlandırdı. Gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Onun için bu kuşu uzun süre misafir edeceğiz. Şu anda durumu iyi. Ülkemizde son 100 yılda kayıtlara göre sadece iki kez görülmüş. 2000'li yıllarda Konya Ovası'nda ve Yozgat'ta görülmüş. Avcıların neye ateş ettiklerini bilmeleri, gördükleri her kuşa ateş etmemeleri gerekiyor. Böyle özel kuşları korumamız lazım."

Türkiye'de bir asırda sadece iki kez görülen 'yakalı toy' tedaviye alındı
Türkiye'de bir asırda sadece iki kez görülen 'yakalı toy' tedaviye alındı
Türkiye'de bir asırda sadece iki kez görülen 'yakalı toy' tedaviye alındı
Türkiye'de bir asırda sadece iki kez görülen 'yakalı toy' tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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