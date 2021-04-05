Türkiye'de Biontech Aşısı İlgi Görüyor
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Türkiye'de Biontech Aşısı İlgi Görüyor

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Türkiye'de Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama programında, Çin menşeili SinoVac/CoronaVac aşısının ardından, tercihe bağlı olarak Almanya üretimi BioNTech aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı ve basın kartı sahipliği şartıyla gazetecilere aşı önceliği tanındı.

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Türkiye'de Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama programında, Çin menşeili SinoVac/CoronaVac aşısının ardından, tercihe bağlı olarak Almanya üretimi BioNTech aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı ve basın kartı sahipliği şartıyla gazetecilere aşı önceliği tanındı

Türkiye'de Biontech Aşısı İlgi Görüyor

Kaynak: DailyMotion.com

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