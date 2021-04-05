Türkiye'de Biontech Aşısı İlgi Görüyor

Türkiye'de Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama programında, Çin menşeili SinoVac/CoronaVac aşısının ardından, tercihe bağlı olarak Almanya üretimi BioNTech aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı ve basın kartı sahipliği şartıyla gazetecilere aşı önceliği tanındı.
Türkiye'de Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama programında, Çin menşeili SinoVac/CoronaVac aşısının ardından, tercihe bağlı olarak Almanya üretimi BioNTech aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı ve basın kartı sahipliği şartıyla gazetecilere aşı önceliği tanındı
Kaynak: DailyMotion.com