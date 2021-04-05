Türkiye'de Biontech Aşısı İlgi Görüyor

Türkiye'de Corona virüsü salgınına karşı yürütülen aşılama programında, Çin menşeili SinoVac/CoronaVac aşısının ardından, tercihe bağlı olarak Almanya üretimi BioNTech aşısı da vatandaşlara uygulanmaya başladı ve basın kartı sahipliği şartıyla gazetecilere aşı önceliği tanındı.