Türkiye'de Biontech aşılaması başladı
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Türkiye'de Biontech aşılaması başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.

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Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu.

Türkiye'ye getirilen 2.8 milyon doz BionTech aşısı Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirilmişti. Türkiye'de başarılı bir şekilde yürütülen aşı çalışmalarına BionTech aşısı da dahil oldu. Analiz çalışmalarının ardından uygulanmaya başlanan aşı Nisan'da 4.5 milyon doza ulaşacak. Ayrıca 30 milyon doz için firma ile opsiyonlu olarak anlaşma da sağlandı. Firmanın üretim kapasitesinin artmasıyla aşının ülkemize getirilme çalışmaları devam edecek. Aşılar, Sağlık Bakanlığı depolarında saklama koşullarına uygun olarak tasarlanan özel odalarda eksi 80 derecede muhafaza ediliyor. Aşılar, il depolarında kuru buz dolu kolilerde 5-15 gün oda sıcaklığında veya eksi 20 derecede 14 gün saklanabiliyor. Aşı uygulama merkezlerine 120 saat içerisinde uygulanabilecek doz sayısı kadar flakon sevk edildi. Aşı uygulama merkezi teslim aldığı aşıları 2 ile 8 derecede arasındaki aşı dolabında saklayabilecek.

Kalp hastası olduğunu ve aşı olduğu için çok mutlu olduğunu ileten Ayşe Dinç, "Kalp hastasıyım olmam gerekiyordu. Onaylanır onaylanmaz geldim. Daha güvende hissediyorum kendimi. Tavsiye ederim, en azından kendilerini hastalığa karşı koruma altına almış olurlar" şeklinde konuştu.

(İHA)

Türkiye'de Biontech aşılaması başladı
Türkiye'de Biontech aşılaması başladı
Türkiye'de Biontech aşılaması başladı
Türkiye'de Biontech aşılaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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