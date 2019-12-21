Türkiye'de binlerce kişi, Doğu Türkistan için yürüdü
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Türkiye'de binlerce kişi, Doğu Türkistan için yürüdü

Çin'in Doğu Türkistan'daki politikaları ve insan hakları ihlalleri, Türkiye genelinde birçok şehirde protesto edildi

21.12.2019 00:48 | Son Güncelleme: 21.12.2019 00:48
Türkiye'de binlerce kişi, Doğu Türkistan için yürüdü

Çin'in 'daki politikaları ve insan hakları ihlalleri, genelinde birçok şehirde protesto edildi.


'Sessiz Çığlık' adıyla düzenlenen ve on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen eylemlerde "Katil Çin", "Doğu Türkistan'da zulme dur de", "Doğu Türkistan'a ses ver", Doğu Türkistan yalnız değildir" yazılı pankartlar taşındı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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