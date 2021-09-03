Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor
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Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor

Türkiye'de benzeri olmayan cami, vatandaşların ilgisini çekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da apartmanın bir bölümünde yer alan Hacı Mazhar Başak Cami, görenlerin ilgisini çekiyor.

Van'da apartmanın bir bölümünde yer alan Hacı Mazhar Başak Cami, görenlerin ilgisini çekiyor.

İpekyolu ilçesinde 1990 yılında ibadete açılan Hacı Mazhar Başak Camii, 31 yıldır mahalle sakinlerinin dini vecibelerini yerine getirmesine olanak sağlıyor. Seyahat otobüslerinin olduğu bir bölgede hizmet veren cami, özellikle yolculuk yapan vatandaşların akınına uğruyor. Apartmanın bir bölümünde yer alan iki katlı camiyi babasının vasiyeti üzerine yaptıklarını ifade eden Niyazi Başak isimli vatandaş, "Babam 1983'te vefat etmeden önce 'Bana düşen bölümü camiye çevirin' demişti. Bizde babamın ölümünden sonra dükkanların en büyüğüne karar verdik ve çift cepheli kısmı cami yaptık. İki katlı olan cami, 31 senedir ibadete açılmış. Allah'a şükür günde 5 vakit namaz kılınıyor. Özellikle Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve Gürpınar tarafından gelenler ya da gidecek olan yolcular burada abdestini alıp namazını kılıyor. Bizde buna çok seviniyoruz. Çünkü babamızın vasiyetini yerine getirdik. Allah cümle Müslüman'a böyle bir hayrı nasip etsin" dedi.

"CAMİ KÜÇÜK AMA MANEVİYATI ÇOK BÜYÜK"

Cami İmamı Mahmut Kaval ise 4 yıldır camide hizmet verdiğini ifade ederek, "Cami küçük ama maneviyat bakımından en büyük camilerden daha değerli benim için. Öncelikle cami çok işlek bir yerde olup, özellikle il dışından gelen yolcuların hepsi öğle, ikindi veya akşam namazlarını burada kılma imkanına sahip. Bu cami gerçekten bulunulmaz bir servettir. Şu anda mülkiyeti Diyanet Vakfı'ndadır. Bir cami imamı olarak çok yerde görev yapmışım ama buradaki caminin lezzetini başka yerde görmemişim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar ise caminin çevredeki esnafın ve yolcuların işini kolaylaştırdığını ifade ederek, "Bu bir velinimettir. Bu cami buradaki esnafın işini kolaylaştırmıştır. Allah yapandan razı olsun" diye konuştular.

(Atilla İdiz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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