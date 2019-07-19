Türkiye'de bebek ölüm oranları AB ortalamasını yaklaşık üçe katladı (Eurostat)

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat doğuşta beklenen yaşam süresi ve ölüm istatistiklerini yayınladı. Buna göre Avrupa Birliği'nde doğuşta beklenen yaşam süresi 2017'de 80,9 yıla yükseldi. Bebek ölümleri ise son 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Rapora dahil edilen ülkelerden Türkiye ve Karadağ'da bu sayı Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse üç katına yaklaştı.

AB'de doğuşta beklenen yaşam süresi sadece erkeklerde arttı

Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkede 2017'de 5,3 milyon kişi hayatını kaybetti. Doğuşta beklenen yaşam süresi 2017'de 80,9 yıl olarak tahmin ediliyor. Bu oran 2016'da kadınlarda 83,5 yıl, erkeklerdeyse 78,3 yıldı. Kadınlarda 0,1 yıl düşen yaşam süresi erkeklerdeyse bir önceki yıla göre 0,1 yıl arttı. Euronews.com'da Görüntüle