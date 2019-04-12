Dünya genelinde 15 ülkede cep telefonu sahibi toplam 607 milyon kişinin banka hesabı bulunmuyor. Bu kişiler finansal katılımı olmayan toplam nüfusun yüzde 60'ını teşkil ediyor. Bu endekse göre, özellikle Hindistan ve Çin'de cep telefonu sahipliğinin banka hesabı sahipliğinden oldukça fazla olduğu görülüyor. Türkiye bu endekste 10. sırada yer alıyor. Sonuca göre, Türkiye'de banka hesabı ve mobil cihaz sahipliği benzer oranlarda görülüyor.

Bir ödeme platformunun "Erişim Düğümünü Çözmek" adıyla yaptığı araştırma dikkat çeken sonuçlar verdi. Finansal sisteme katılımının artıracağının bildirildiği araştırmada, banka hesabı olmayan ancak finansal hizmetlere mobil araçlarla erişebilecek kişilerin sisteme katılımının kritik rol oynadığı belirtildi.

Raporda yer alan "Stratejik Erişim Endeksi"ne göre, dünya genelinde 15 ülkede cep telefonu sahibi toplam 607 milyon kişinin banka hesabı bulunmuyor. Bu kişiler finansal katılımı olmayan toplam nüfusun yüzde 60'ını teşkil ediyor. Bu endekse göre, özellikle Hindistan ve Çin'de cep telefonu sahipliğinin banka hesabı sahipliğinden oldukça fazla olduğu görülüyor. Türkiye bu endekste 10. sırada yer alıyor. Sonuca göre, Türkiye'de banka hesabı ve mobil cihaz sahipliği benzer oranlarda görülüyor.

Banka hesabı ya da mobil para hesabı olan kişilerin yüzde 20'si son bir yıldır bu hesaplarını kullanmıyorlar

Araştırma ile finansal erişimin sağlanmasının tek başına yeterli olmadığını vurgulayan bahsi geçen platform, erişimi olan kişilerin finansal araçları pratik şekilde kullanabilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde banka hesabı ya da mobil para hesabı olan kişilerin yüzde 20'si son bir yıldır bu hesaplarını kullanmıyorlar. Kayıt dışı sistemde birikimin ise 4.2 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Buna karşılık kayıt dışı işlem gerçekleştirmek zorunda kalan kişiler hiçbir yasal güvenceleri olmadığı için finansal riskle karşı karşıya geliyor ve resmi finansal sistemin sunduğu bir ürün için resmi finansal kanallara oranla 4 kat daha fazla ödeme yapılıyor.

Araştırma sonuçlarında diğer bir önemli nokta ise mobil ve dijital finansal hizmetlerin kullanımında dahi cinsiyet ayrımının söz konusu olduğu. Gelişmekte olan ülkelerde, erkeklerin banka hesabı sahipliği kadınlarınkinden yüzde 8 daha yüksek ve erkekler kadınlardan yüzde 20 daha fazla dijital ödeme yapıyor.

Bu tablo karşısında yayınlanan raporda finansal kuruluşların üstüne düşen sorumlulukların altını çiziyor. Dünya genelinde 5 hesap sahibinden biri banka hesabını kullanmıyor. Daha geniş kitleleri finansal sisteme dahil etmek ve hazır banka hesabı bulunan kişilerin daha çok kullanmalarını sağlamak için, finansal kuruluşların düşük maliyetli, kolay anlaşılır, kültürel farklılıkları ve beklentileri dikkate alan hizmetler sunmaları gerekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA