Türkiye'de Azeri yatırımların payı arttı

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye gelen sermaye yatırımlarında başı Azerbaycan çekiyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 'Türkiye'ye Gelen ve Türkiye'den Giden Doğrudan Yatırımlardaki Gelişmeler' raporunu yayınladı.

Rapora göre, Mayıs 2019 itibarıyla; aylık verilere göre, doğrudan yatırımların net değeri giriş yönünde oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre net doğrudan yatırımlar 51 milyon dolar azaldı ve 204 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

12 aylık kümülatif verilere göre; Türkiye'den giden yatırımlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,23 arttı ve Türkiye'ye gelen yatırımlar ise yüzde 29,3 oranında yükseldi. Gelen yatırımlardaki artışın giden yatırımlardakinden fazla olması, yurt dışına giden ve yurt içine gelen doğrudan yatırımlar, oranının azalmasını sağladı.

Mayıs 2019 verileri Nisan 2019 verileriyle karşılaştırıldığında ise bunun aksi yönde bir hareket olduğu görüldü. Giden yatırımlardaki artış, gelen yatırımlardaki artışın üzerinde olduğu için Yurt dışına giden (ODI) ve yurt içine gelen (FDI) doğrudan yatırımların oranı 1,3 yüzde puan arttı.

Mayıs 2019'da Türkiye'den giden yatırımların 'mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler' sektöründe yoğunlaştığı görüldü. Yurt içindeki yerleşiklerin yurt dışında yaptıkları 625 milyon dolarlık toplam sermaye yatırımlarının 238 milyon doları bu sektörde gerçekleşti. Söz konusu yatırımların yüzde 88'i Avrupa ülkelerine gitmiştir. Avrupa'da ise 386 milyon dolarlık yatırım ile Hollanda'nın öne çıktığı görüldü. Ocak-Mayıs 2019 kümülatif verilerine göre de Hollanda, yüzde 47,5'lik payı ile ilk sıra yer aldı.

Azerbaycan'dan gelen yatırımların Mart 2019'da yoğunlaştığı görüldü

Mayıs 2019'da Türkiye'ye gelen sermaye yatırımlarının dörtte biri "inşaat" sektöründe gerçekleşti. Yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'ye yaptıkları 409 milyon dolarlık sermaye yatırımının yüzde 86'sı Avrupa ülkelerinden gelmiştir. Hollanda, gelen yatırımlarda da öne çıkan ülke oldu. Ocak-Mayıs 2019 kümülatif verilerine göre ise İngiltere ve Azerbaycan'ın sırasıyla ilk ikide yer aldığı görüldü. Veriler, bu beş aylık dönemde, değişen miktarlarda olmakla birlikte İngiltere'den gelen yatırımların düzenli olduğunu, Azerbaycan'dan gelen yatırımların ise Mart 2019'da yoğunlaştığını gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA