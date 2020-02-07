"Türkiye'de atölyelerin olduğu okullaşma hedefimiz var"

07.02.2020 13:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:35

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bütün Türkiye'de bu okul gibi çok canlı atölyelerin olduğu bir okullaşma hedefimiz var, bu konuda hızla adım atıyoruz. Kalite bilinci konusunda uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin konumunu yükseltme konusunda çok ciddi mesafe alıyoruz" dedi.

Ankara'da yapımı tamamlanan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin açılışı Sincan İlkokulu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesti.

Burada konuşan Bakan Selçuk, bugünün özel olarak mutlu olduğu bir gün olduğunu dile getirerek, "Çünkü tasarım beceri atölyeleri bütün okullarımızda görmek istediğim manzara. Geçtiğimiz yıl ilk pilot çalışmamızı yaptığımızda arkadaşlarımızın bir yılda bin atölye açacağız hedefi vardı ama ben gördüm ki bir yılda 6 bine yakın atölye açıldı. Bu bir eğitim hareketine de dönüşmüş vaziyette. Çocuk sadece a,b,c şıklarını işaretleyerek hayat ile nasıl tanışabilir, hayatın elinden nasıl tutabilir? Eğer bütün vücuduyla, bütün kalbiyle, bütün aklıyla meseleye intikal etmezse nasıl terbiyenin çerçevesi genişler? Tam da bu atölyeler bunu sağlıyor. Çocuk; tarımla, sporla, drama ile, robotik ile, sanatla ilgilenmek konusunda müthiş bir imkana kavuşuyor. Çocukların kendi becerilerini görmesi, arkadaşlarını izleyerek değerlendirmesi gibi çok sayıda imkana sahip olabiliyor. Bir okulu sıradan bir koridordan, devlet dairesinden bir hayat sahnesine dönüştürüyor. Çocuklarımızın bir hayat sahnesini hissetmeleri çok çok önemli" diye konuştu.

Çocuğun hukukunu korumak, hakkını vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, "Çocuk oynayarak öğrenmek istiyorsa bu sloganlarda kalmamalı. Atölyelerde çocukların yaptığı bu işler onların doğasına saygı göstermek anlamına da geliyor. Çocuklar kendini okula daha fazla ait hissetmek, öğrenmekten daha çok haz duymak ve okulda yapılan faaliyetleri anlamlı bulmak konusunda mesafe alıyorlar. Yani eğitim dostu bir yaklaşımdan söz ediyoruz. Bu mesele birden yaptığımız bir konu değil, bu aslında bizim eğitim kökenimizde bu var aslında. Öğretmen okullarımızda, köy enstitülerinde olagelen birçok faaliyetin bugünkü dijital içerikleri de kapsayan daha genişlemiş halini ortaya koyuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de izliyoruz. Ankara başka illerimizle değil; Ankara Tokyo ile Paris ile yarışıyor. Çocuklarımızı bayrağımızın altında onuruyla şerefiyle dimdik ayakta duracak şekilde yetkin çocuklar haline getirme durumundayız. Öğrencimiz bana okulda hayat değişti dedi demek ki okulda bir şeyler oluyor" şeklinde konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZ SADECE SOYUT VE EZBERLENMİŞ BİLGİLERLE SINIRLI KALIRSA BİR YAZ TATİLİ BİLE ONLARI UNUTMALARI İÇİN YETERLİ OLABİLİYOR'

Atölyeleri derslerle de ilişkilendirdiklerini belirten Selçuk, "Görsel sanatlar dersi ile matematik dersi arasında bir ilişki var elbette. Bütün atölyeler ile bütün dersler arasında ilişki var. Yaptığımız faaliyetler sadece atölye becerisinin gelişmesine değil; okuduğunu anlama, yabancı dil, sanat, drama gibi konulardaki becerilere hizmet eden bir özellik de taşıyor. Resmi okullarda olduğu gibi özel okullarımızda da çok büyük bir hareketlenme var bu konuda. Atölyelerde bazı ortamsal farklılıklar da var. Örneğin; sınıf yönetimi kavramı değişiyor. Çocukların eylem ve üretim temelli çalışmayla başka bir sınıf yönetimi ortamı oluşuyor atölyelerde. Bu şekilde daha büyük heves ve motivasyonla üreterek, ürettiğini sergileyerek, üretmenin hazzını, eğitimin etkisini görme fırsatına sahip. Çocuklarımız sadece soyut ve ezberlenmiş bilgilerle sınırlı kalırsa bir yaz tatili bile onları unutmaları İçin yeterli olabiliyor. Beceri temelli atölyelerin artması ve bu atölyelerde Türkçe derslerinin matematik derslerinin yapılması da mümkün. Derslerin ve atölyelerin birbirine karışması da faydalı. Eğitimi bütünleştirmek söz konusu. Bilgi ile görgüyü bütünleştiriyoruz. Hayatı kendileri keşfettiklerine işaret etti. Bütün Türkiye'de bu okul gibi çok canlı atölyelerin olduğu bir okullaşma hedefimiz var, bu konuda hızla adım atıyoruz. Kalite bilinci konusunda uluslararası araştırmalarda Türkiye'nin konumunu yükseltme konusunda çok ciddi mesafe alıyoruz" ifadelerini kullandı.Programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin ise öğretimin bilgi ile donanmak ama eğitimin kabiliyetlerin ortaya çıkarılması olduğunu ifade ederek, "Evlatlarımızı kabiliyetle şekillendirmektir. Bugün eğitim sistemimizin tasarım beceri atölyeleri projesi ile yapmak istediği insanın yaratılışından olan adaleti temin etmek, çocukların becerilerini keşfetmek. Eğitimimiz doğru bir istikamette yola çıkmış ve devam ediyor. En kısa zamanda bunun sonuçlarını da göreceğiz. Ankara bin 500 tasarım ve beceri atölyeleriyle seferberliğe katıldı inşallah en kısa zamanda yüzde 100 atölye hedefimize ulaşacağımızı ümit ediyorum" dedi.

İl Milli eğitim Müdürü Turan Akpınar da toplam bin 500 atölyenin resmi açılışının bugün yapılacağını hatırlatarak, " Bu proje her öğrencinin kendi yetenekler ülkesini keşfetmesine, kendi benzeri şehrini inşa etmesine imkan sağlamaktadır. Ezberi değil pratiği önemseyen bir nesil yetiştirmek için çalışıyoruz. Atölyelerde eğitim alan çocuklarımızın çok mutlu olduğunu görüyoruz. Hedefimiz bu atölyeleri ilimizdeki tüm okullara kazandırmaktadır" ifadelerini kaydetti.

4'üncü sınıf öğrencisi Ertuğrul Gazi de okullarında atölyenin açılmasından çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Öğretmenlerimizle her şeyi yaşayarak öğreniyoruz. Farklı yöntemlerle güzel şeyler yapıyoruz. Sınıf arkadaşlarımla farklı bir ortamda becerilerimizi geliştiren atölyeler bizi hayata hazırlıyor" dedi.

Program sonunda atölyeleri ziyaret eden Bakan Selçuk, öğrencilerle de sohbet etti.

(Neşra Durmaz - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA