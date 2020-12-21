Türkiye'de Aşıda "Acil Kullanım Onayı" Tartışılıyor
21.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:48
Türkiye'de Sinovac'ın Faz-3 çalışmasını gönüllüler üzerinde yürüten ekipte yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı.
Türkiye'de Sinovac'ın Faz-3 çalışmasını gönüllüler üzerinde yürüten ekipte yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Akova, VOA Türkçe'nin sorularını yanıtladı
Kaynak: DailyMotion.com