Türkiye'de artık 'Osmangazi' modeli var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de artık 'Osmangazi' modeli var

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos depremin unutulmaması ve tekrar aynı acıların yaşanmaması için 2009 yılında yeni bir şehirleşme hamlesine öncülük eden Osmangazi Belediyesi, 11 yılda yarım milyona yaklaşan insanın yaşamına dokunan büyük bir değişim ve dönüşüme imza attı.

Türkiye'de artık 'Osmangazi' modeli var
16.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:45

Türkiye'yi yasa boğan 17 Ağustos depremin unutulmaması ve tekrar aynı acıların yaşanmaması için 2009 yılında yeni bir şehirleşme hamlesine öncülük eden Osmangazi Belediyesi, 11 yılda yarım milyona yaklaşan insanın yaşamına dokunan büyük bir değişim ve dönüşüme imza attı.

Daha modern, daha güvenli, daha huzurlu ve daha yeşil bir Osmangazi için 11 yıl önce planlı ve kararlı bir şekilde yola koyulan Osmangazi Belediyesi, yeni gelişim bölgeleri, kentsel dönüşüm projeleri, vizyon projeler, yeni sosyal yaşam alanlarına dönüşen dev kamulaştırma çalışmaları, parklar, meydanlar, yeni yollar bulvarlar, spor tesisleri ve tarihi eserlerin ihya edilmesi ile bambaşka bir Osmangazi inşa etti.

Demirtaş, Panayır, Hamitler, Yunuseli, Güneştepe bölgelerinde planlı, az katlı, meydan, sosyal donatı, park ve yeşil alanları, eğitim, ibadet ve ticari alanları ile yeni şehirleşme modeli sayesinde 282 bin insanın huzur ve güven içinde bir hayat sürüyor.

Soğanlı rol model oluyor

Yine Türkiye'de kamu eli ile yapılan en modern ve en özel kentsel dönüşüm projesi olan Soğanlı'da daha ilk etaplarında dahi 10 binin üzerinde insana güvenli ve yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Bu kapsamda kentsel dönüşümün önünü açmak için 2370 daire üreterek çöküntü bölgelerini cazibe merkezine haline getirildi.

İlçenin yeniden yeşil kimliğine kavuşması, sağlam ve modern yapılarla yüksek yaşam kalitesine ulaşması için 11 yılda tam 713 bin metrekare alan kamulaştırılarak tam 1465 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

1 milyon 613 bin metrekare yeşil alan kazandırıldı

Osmangazi'ye 2009'dan bu yana 1.613.533 metrekare aktif yeşil alan kazandırıldı. Kişi başına düşen yeşil alan ise 11.7 metrekareye çıkarıldı. Ayrıca, 564 tarihi miras ve restorasyon çalışması, 13 adet binlerce araçlık otopark, 16 kapalı pazar alanı, 33 meydan, 69 hizmet ve muhtarlık binası, 9 kültür merkezi, 288 park ve 39 spor tesisi ile Osmangazi ve Bursa, sosyal ve kültürel hayatın her alanında kalıcı eserler kazandı.

Osmangazi Belediyesi, hayata geçirdiği kentsel dönüşüm, gelişim, vizyon projeler, kamulaştırma, yeşil alan ve parklar ile tarihi eserlerin geleceğe taşınması ile bugün gelinen noktada Türkiye'de 'refah seviyesi ve ekonomik değeri' en yüksek şehirler arasına başı çekiyor.

"Biz unutmadık, çalıştık, değiştik ve geliştik"

Çevre konusunda azami hassasiyet gösteren bir zihniyetle 11 yıl önce yola çıktıklarını açıklayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yeni Osmangazi ile birlikte yaşamı yeniden inşa etiklerini söyledi. Bu doğrultuda kentsel dönüşüm ve gelişim bölgeleri ile kamulaştırma çalışmalarıyla güvenli ve huzurlu, başlattıkları onlarca çevre projesiyle Osmangazi'nin tekrar eski yeşil kimliğine dönmeye başladığını belirti.

Bir cerrah gibi meselelere dokunduklarını kaydeden Mustafa Dündar, "Osmangazi'yi yeniden inşa etmek ilmek ilmek işliyoruz. Daha yeşil, daha huzurlu, daha mutlu bir Osmangazi ile geleceğe daha umutla bakıyoruz. Osmangazi güzelleşiyor, Osmangazililerin yüzü gülüyor" dedi

"11 yılda hizmette sınır tanımadık"

Dündar, Osmangazi'de değişim ve gelişimin bütün hızıyla sürdüğünün altını çizerek, "Dünyada artık sadece ülkeler ve sanayiler değil şehirler de yarışıyor. 11 yıllık büyük birikim ve tecrübemiz ile yaptığımız, yapmakta olduğumuz ve yapacağımız vizyon projeler sayesinde dünya şehirleri ile rekabet eden marka şehir oluşturuyoruz. Türkiye'de kalkınmaya öncülük ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı Dünya
Rusya güzel haberi verdi! Koronavirüs aşısı 'Sputnik V'nin üretimi başladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi Dünya
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti Dünya
Aşırı hızla seyreden aracın çarpması sonucu hamile kadın ve karnındaki bebeği hayatını kaybetti
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı 3. Sayfa
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya yetkili değil Güncel
Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Fransa arasındaki anlaşmaya sert tepki: Anlaşma yapmaya...
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın Spor
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de görev yapan Kemal Reis fırkateyninin son fotoğraflarını paylaştı
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Konya'da koronavirüs vaka sayısındaki artış haritaya da yansıdı! Kent kırmızıya büründü
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin kişi ölebilir
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Kayınbiraderinin aracından 83 bin lira çalan yenge kamerada tespit edildi
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Yaşlı adam, ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz ederken yakalandı
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
İddialı mayokinili pozunu paylaşan Ebru Polat, hayranlarını uyardı: Sakin olun
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
4 yaşındaki çocuğu kaçırıp, 250 bin lira fidye istediler
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Son Dakika: Trabzon'da heyelan can aldı! Aracıyla giderken toprak altında kalan adam son anlarını kaydetmiş
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Salda Gölü'nde vatandaşların oluşturduğu çamur havuzları yasaklandı
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Joe Biden'dan skandal sözler: Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Damat gelini araçla dans pistine kadar getirdi
Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu
Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Beşiktaş, devre arasında Fenerbahçe'yi reddeden Welinton'u ikna etti
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Bursalı çiftçi 7 yılda biriktirdiği paralarla öz çekim yaptı
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
Kuaförüm Sensin'den ayrılan Gözde Kansu'nun yerine gelen isim belli oldu
ABD'li doktor 'Yapamam' dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
ABD'li doktor "Yapamam" dedi, Türk doktor gözü kapalı kabul etti! Kurşun yelekle ameliyata girip kalbi kurtardılar
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Sarkıntılık iddiası ölüm getirdi! 71 yaşındaki amca, yeğeninin göğsüne 43 santimlik kama sapladı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Kıvanç Tatlıtuğ'un 10 yıldır reklam yüzü olduğu markadan aldığı ücretle dudak uçuklattı
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Dikkatsizliklerinin bedelini, kaybolan paraları çöp kamyonunda arayarak ödediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Sezen Aksu Aamir Khan Ozan Güven Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Fuat Çapa Erol Bulut Tamer Tuna Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Kaza Çocuk Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: Türkiye'de artık 'Osmangazi' modeli var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.8.2020 13:46:36. #1.14#
title