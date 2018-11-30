Türkiye'de Art Arda Depremler Yaşanıyor

Bugün Marmara'da art arda sarsıntılar meydana geldi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde olan 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından 10 artı deprem daha kaydedildi. Akşam saatlerinde ise Muğla'nın Datça ilçesinin 222 kilometre açığında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI HAREKETLENDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, bugün saat 05.36'da merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi. Açıklamada, 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra ilk 9 saat içinde büyüklükleri 1,4 ile 2,5 arasında değişen 10 ayrı artçı depremin kaydedildiği bildirildi.

AKŞAM SAATLERİNDE AKDENİZ SALLANDI

Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydanageldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeyer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesinin 222 kilometreaçığında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



