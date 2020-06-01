Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı

Türkiye'de araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 artışla 23 milyonu geçti.

Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı
01.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:19

Türkiye'de araç sayısı son 11 yılda yüzde 61 artışla 23 milyonu geçti. Ancak devreye alınan emniyetli otoyol projeleriyle araç sayısındaki büyük artış trafik kazalarına yansımadı. KGM verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye'de 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı. 2009 yılında 1 milyon 53 bin olan trafik kazası sayısı, geçtiğimiz yıl 1 milyon 168 bin oldu. Kaza sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azalış kaydetti.

Türkiye'de çok can yakan trafik canavarına artık 'dur' deniyor. Son yıllarda devreye alınan emniyetli otoyol projeleri ve bağlayıcı görevi üstlenen köprüler ile kaza oranları stabil tutuldu. Karayolları Genel Müdürlüğü verilerine göre 2009-2019 yılları arasında Türkiye genelinde 26 bin 300 km otoyolun yapımı tamamlandı.

Türkiye genelinde son 11 yılda araç sayısı yüzde 61'lik artarken, trafik kazaları bu periyotta nüfus ve araç sayısındaki artışa göre azalış içerisinde bulunuyor. TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre; 2009 yılında 1 milyon 53 bin trafik kazası yaşanan Türkiye'de, geçtiğimiz yılın rakamı 1 milyon 168 bin 14 oldu. Son 11 yıllık dönemde kaza sayısı ise 13,4 milyon olarak gerçekleşti.

Ölüm sayısı 2009 yılına yakın seyretti

Zaman, konfor ve tasarruf sağlayan otoyol ve bölünmüş yol projelerinin etkisiyle araç sayısındaki artışa göre azalan kaza sayısı, ölüm rakamlarını aşağı çekti. Kaza oranlarında ölüm oranına bakıldığında ise, Türkiye'de 2019 yılında meydana gelen 174 bin 896 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 5 bin 473 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 azalırken, yaralanan kişi sayısı da yüzde 9 oranında düştü. 2009 yılında bu rakam 4 bin 324 olarak gerçekleşmişti.

Toplam nüfusun araç sahipliği oranı yüzde 24

Türkiye'nin son 11 yılda nüfusu incelendiğinde ise, 2009 yılında 72,5 milyon olan rakam geçtiğimiz yıl yüzde 12,75 artarak 83,2 olarak gerçekleşti. Bahsedilen yıllar içerisinde toplam nüfusun araç sahipliği oranı ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.

Yıllar bazında araç sayısı yüzde 61 arttı

Türkiye'deki araç sayısının 2009 yılında 2019 yılına kadar kademeli olarak arttığını görebiliyoruz. 2009 yılında 14 milyon 316 bin adet araç sayısı, geçtiğimiz yıl 23 milyon 156 bin olarak geçekleşti. Araç sayısında 2009 yılına göre yüzde 61 oranında artış göze çarpıyor. Buna paralel olarak Türkiye nüfusunda da 2009 yılına göre ciddi oranda artış göze çarptı. 2009 yılında 72,5 milyon olan Türkiye nüfus rakamı geçtiğimiz yıl yüzde 12,75 artarak 83,2 olarak gerçekleşti.

YIL KAZA ÖLÜ YARALI NÜFUS ARAÇ SAYISI

2009 1.053.346 4,324 201,38 72.561.312 14.316.700

2010 1.106.201 4,045 211,496 73.722.988 15.095.603

2011 1.228.928 3,835 236,074 74.724.269 16.089.528

2012 1.296.634 3,75 268,079 75.627.384 17.033.413

2013 1.207.354 3,685 274,829 76.667.864 17.939.447

2014 1.199.010 3,524 285,059 77.695.904 18.828.721

2015 1.313.359 7,53 304,421 78.741.053 19.994.472

2016 1.400.000 7,3 303,812 79.814.871 21.090.424

2017 1.202.716 7,427 303,383 80.810.525 22.218.945

2018 1.229.364 6,675 307,071 82.003.882 22.865.921

2019 1.168.144 5,473 283,234 83.154.997 23.156.975 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa 'terör örgütü' kabul edilecek
ABD'de protestolarda şiddete karışmakla suçlanan Antifa "terör örgütü" kabul edilecek
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Zülfü Demirbağ Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Esra Erol İrem Derici Ayça Varlıer
Spor İlhan Cavcav Bülent Uygun Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Türkiye'de araç sayısı artarken trafik kazaları azaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:19:56. #1.15#
title