Türkiye'de Altın Koza cinsiyet eşitliğini sağlayan ilk festival oldu!

18.09.2019 15:27

Toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli, festival direktörü Kadir Beycioğlu ile festivalin bu yılki yürütme kurulu üyeleri Menderes Samancılar, Timur Savcı ve Nebil Özgentürk katıldı. Festival programının ve bu yıl getirilen yeniliklerin anlatıldığı toplantıda, Türkiye'de cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 5050×2020 kampanyası imzalayan ilk festivalin Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali olduğu da duyuruldu.

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yerel basın toplantısı Divan Adana'da yapıldı. Festivalin bu yılki programının, yeniliklerin ve ilklerin açıklandığı basın toplantısında, festival kapsamında gerçekleşecek söyleşi ve panellerden de bahsedildi.

Basın toplantısında konuşma yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar "Altın Koza, Adana, sanat ve sinema dünyası için çok önemlidir. Aslında bu yıl Altın Koza'nın 50'nci yılı ancak; festivalin bazı yıllar yapılamaması nedeniyle bu yıl 26.'sı düzenlenmektedir. Yerel seçimlerin geç bir tarihte yapılması nedeniyle Altın Koza için çalışmalarımızı çok kısa sürede yapmak zorunda kaldık. Sanatı, sanatçıya emanet etmek gerekir düşüncesiyle festivalimizi, sanat dünyasındaki ehil insanlara teslim ettik ve Adanalı saygıdeğer sanatçılar Menderes Samancılar, Timur Savcı ve Nebil Özgentürk'ü Adana'ya davet ettik. Kendileri, çok kısa bir süre içerisinde alınabilecek en iyi sonucu almak için büyük çaba gösterdiler, başarı elde ettiler" dedi. Karalar sözlerini; "Sanatın, kültürün olmadığı yerde barış, huzur ve kardeşlik yoktur. İnsanları, siyasi görüş ayırt etmeden birleştiren temel güçlerden biri sanattır. Sanat; kardeşliği, barışı tesis eder ve insanı bilinçlendirir. Bu doğrultuda, bu inançla, sanata desteğimizi katlayarak artıracağız" diyerek tamamladı.

5050×2020 KAMPANYASINI İMZALAYAN İLK FESTİVAL

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü Kadir Beycioğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada; festival izleyicisinin yoğun ilgi gösterdiği Dünya Seçkisi Bölümü'nde bu yıl, festivalin duruşuna yakışan ve festivalin toplum sorumluluğuna olan duyarlılığını sergileyen filmler seçmeye çalıştıklarını belirtti. Beycioğlu "Altın Koza Film Festivali olarak bu yıl, Türkiye'de cinsiyet eşitliği sözünü veren ilk festival olduk. 5050×2020 kampanyasını imzalayarak 2020 yılına kadar cinsiyet eşitliğini savunacağımızı taahhüt ettik ve festival seçkisinde de, kadınların eşit temsilini sağlayacak şekilde bir kurgu oluşturmaya çalıştık. Bu kapsamda Dünya Seçkisi Bölümü'nde; Afgan sinemasına bakan, Afgan kadın yönetmenlerin gözüyle Afganistan'da kadınların yaşadığı toplumsal sorunları ön plana çıkaran "Kadın Gözüyle Afganistan" bölümüne yer verdik" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler