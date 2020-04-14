Türkiye'de alt liglerde bulunan kulüplerin gelirleri yüzde 95 azaldı Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez: Alt ligler için bir paket hazırlanmalı"Altyapı oyuncularıyla maçlara çıkmak zorunda kalabiliriz""TFF'ye güveniyoruz"İSTANBUL, - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu.

Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez: Alt ligler için bir paket hazırlanmalı

"Altyapı oyuncularıyla maçlara çıkmak zorunda kalabiliriz"

"TFF'ye güveniyoruz"

İSTANBUL, - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbolu da vurdu. Süper Lig kulüpleri yüzde 30 zarar ettiklerini açıklarken, alt liglerde durumun daha da kötü olduğu belirtiliyor. Bandırmaspor Asbaşkanı Onur Göçmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda 2'nci ve 3'üncü liglerde hiçbir kulübün kasasında para yok" dedi.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor'un Asbaşkanı Onur Göçmez, gelirlerinin yüzde 95 azaldığını açıkladı. Göçmez, "Şu anda 2'nci ve 3'üncü liglerde hiçbir kulübün kasasında para yok. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mutlaka bir aksiyon planı vardır ancak bu konuşulmuyor sadece Süper Lig öne çıkarılıyor. 2'nci ve 3'üncü lig kulüplerinin ciddi maddi problemleri var. Bizler gibi alt lig kulüplerin bu dönemde maddi destek paketi kapsamında desteklenmesi büyük önem taşıyor. Vergi borçlarımız var, yapılandırılmış borçlar var. İcralar ertelendi ama 3 ay sonra hayat geri dönecek. Federasyonun alt ligler için bir paket hazırlayarak, bize destek olması bu sebeple çok önemlidir. Alt liglerdeki takımlar olmasa, Türkiye'de futbol geri gider. Bizim için liglerin ne zaman başlayacağından çok yarını mali açıdan nasıl yöneteceğimiz önemli" dedi."TFF'YE GÜVENİYORUZ VE DESTEK BEKLİYORUZ"TFF'den destek beklediklerini ve bu konuda umutlarının olduğunu belirten Göçmez, "Bizler kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz. Sadece Bandırmaspor için değil tüm takımlar için konuşuyorum. Ligler zaten maddi olarak kötü bir durumdaydı şimdi iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştü. Tüm dünyada olduğu gibi bizi tamamen dip noktaya getirdi. Bandırmaspor ve diğer takımlar olarak gelirlerimizin yüzde 95'i durmuş durumda. Alt liglerde seyirci gelirleri çok düşük. Kulüpler bağış, yardım, organizasyon, federasyon gelirleriyle ayakta durmaya çalışıyor. Maçlar oynanmadığı için bu gelirler durdu" ifadelerini kullandı."FUTBOLCULARIMIZIN BU ZOR DÖNEMDE MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUZ"

Kulüpleri bekleyen başka risklerin de olduğunu vurgulayan Göçmez, "Birçok oyuncumuza karşı maddi anlamda sorumluluklarımız var bizlerden destek bekliyorlar. Onların da mağdur olması bizi derinden üzer. Bu süreçte bu finansal yapıyı iyi yönetemezsek hem finansal hem de mental anlamda liglerin başlayacağı tarihe hazır olamayız. Haziran ve temmuz aylarında ligin devam etmesi halinde altyapı oyuncularıyla maçlara çıkmak zorunda kalabiliriz. Biz TFF'ye bu konuda güveniyor ve gereğini yapacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA