Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not
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Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not

Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not Yerleşik Almanlar Alanya'da güvende Yerleşik Almanlar Türkiye'nin ülkelerinden daha güvenli olduğunu söyledi Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın Alanya ilçesinde...

14.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:28
Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not

Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not

Yerleşik Almanlar Alanya'da güvende

Yerleşik Almanlar Türkiye'nin ülkelerinden daha güvenli olduğunu söyledi

ANTALYA - Yaşamak için Türkiye'yi tercih eden yabancı uyrukluların en yoğun olduğu kentlerden Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Alman vatandaşları Türkiye'nin Korona virüs açışından daha güvenli olduğunu belirterek, şu anda ülkelerine dönmek istemediklerini söyledi.

Sahip olduğu tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen Alanya'da farklı ülkelerden gelen 31 bin 500 yerleşik yabancı yaşıyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok ülkede panik havası oluştururken, ilçede yaşayan yerleşik yabancılar ise Türkiye'nin daha güvenli olduğunu belirtti. Alanya'da yaşayan bir grup Alman vatandaşı buranın daha güvenli olması nedeniyle ülkelerine dönmek istemediği aktardı.

"Hiçbir Alman kendi ülkesine şu anda dönmek istemiyor"

Alanya'da 30 binden fazla yerleşik yabancının yaşadığını aktaran Alanya HÜR-TÜRK Derneği Başkanı Fahri Yiğit, bu rakamın 4 bin 500'ünü Alman vatandaşından oluştuğunu söyledi. Yiğit, " Derneğimizin bazı üyeleriyle bugün burada kahvaltıda buluştuk. Onlarla görüşüp, sohbetler ettik. Hiçbir Alman kendi ülkesine şu anda dönmek istemiyor. Türkiye'de alınan tedbirler Avrupa ve Almanya'dan çok daha fazla ve o yüzden kendilerini burada güvende hissediyorlar. Son derece mutlu ve hiçbir şeyden de korkmuyorlar" dedi.

"Almanya'ya dönmek istemiyorum"

Kendisi burada çok hissettiğini söyleyen yerleşik Alman vatandaşı Renaie Zeeb (71), ülkesine dönmek istemediğini aktardı. Zeeb, " Korona virüsü konusunda Türkiye'de çok büyük önlemler alınıyor. Dünyanın her yerinde Korona virüsü olduğunu biliyoruz. Ben Alanya'da mutluyum" diye konuştu.

"Almanya'ya seyahat edecektim ama vazgeçtim"

Almanya uyruklu Jngeborg Pfeiffer (70), " Türkiye'de hastaneler hazır durumda koronavirüsü konusunda birçok çalışmalar yapılıyor. Almanya'ya seyahat edecektim ama vazgeçtim. Daha sonra Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Burada Korona virüs konusunda birçok önlem aldılar, buda bizim için sevindirici" ifadelerini kullandı.

"Burada Avrupa'dan çok çok fazla Korona virüsü tedbirleri alındı"

Alanya'da yaşayan Alman Michael Schröder ise şunları söyledi: " Ben kendimi burada çok iyi hissediyorum. Biz 2.5 yıldır Alanya'ya ikamet ediyoruz ve geldiğimize hiçbir zaman pişman olmadık. Burada Avrupa'dan çok çok fazla Korona virüsü tedbirleri alındı. Biz burada çok mutluyuz."

Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not

Kaynak: İHA

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Türkiye'de alınan Korona virüs önlemlerine Almanlardan tam not

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