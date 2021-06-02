Türkiye'de afet öncesi riskin azaltması için çalışma yapılıyor
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Türkiye'de afet öncesi riskin azaltması için çalışma yapılıyor

Türkiye'de afet öncesi riskin azaltması için çalışma yapılıyor
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, "Afetlere müdahale etmekte dünyada en iyi ülkelerden biriyiz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, "Afetlere müdahale etmekte dünyada en iyi ülkelerden biriyiz. Risk azaltma çalışmalarında da öncelikli yerimizi almalıyız." dedi.

Kastamonu AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Kastamonu Üniversitesi ev sahipliği ve moderasyonunda düzenlenen "Kastamonu İli Risk Azaltma Planı 1. Çalıştayı"nın açılışı, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, afetlerin toplumları derinden yaralayan, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini kesintiye uğratan doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olaylar olduğunu söyledi.

Afetlerin geçmişteki gibi gelecekte de olacağını dile getiren Çakır, "Bu gerçeğin ışığında bizlere düşen sürdürülebilir bir kalkınma sağlamak, güvenli yaşam alanları oluşturmak için yaşadığımız coğrafyayı ve şehrimizi tanımak, muhtemel risklerimizi tespit etmek ve bu risklere karşı önlemleri önceden alarak dirençli bir toplum inşa etmektir." dedi.

Çalıştayda risk odaklı afet yönetim modeli ışığında muhtemel afet risklerini, etkilerini, önleyici tedbirleri tartışacaklarını anlatan Çakır, Kastamonu İl Afet Risk Azaltma Planı'nın güvenli bir yaşam sağlanması, afetlerden ortaya çıkaracak can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması, kaynakların etkili kullanımı, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılmasında yol gösterici olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu da arama kurtarma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini belirterek, "Uydu görüşmelerimizi sağlayacak telsiz telefon teçhizatımızı tamamladık. Önümüzdeki süreçte göçük altında kalan vatandaşları kurtarmaya katkı sağlayacak cihazların alımını bütçenin el verdiği ölçüde yapacağız. Yine geçtiğimiz günlerde AKUT ile anlaşma yaptık. Batı Karadeniz'deki ilk AKUT'u kurduk." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Tezcan ise il afet risk azaltma planlarının 2018-2019 yıllarında pilot il olarak seçilen Kahramanmaraş'ta başladığını aktardı.

Son zamanlarda Elazığ ve İzmir depremleri ile Giresun seli gibi büyük afetlere maruz kaldıklarına dikkati çeken Tezcan, "Dünya literatürü, afet öncesi harcanacak bir birimlik yatırımın afet anında yapılacak 7-20 birim arası yatırıma tekabül ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. O yüzden risk azaltma çalışmaları bizim için büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

Geçen yıl 6 pilot ili daha tamamladıklarını vurgulayan Tezcan, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyin talimatlarıyla bu yıl 74 ilimizde il afet risk azaltma planlarını tamamlayacağız. Önce ilimizin tehlikelerini belirleyip bunun üzerine analizlerimizi yapalım. Bunun sonucunda amaç, eylem ve hedeflerin ortaya konduğu bir plan ortaya koyalım. İnşallah başarılı bir il afet risk azaltma planı ortaya konacak. Bir sonraki afeti ne kadar az can ve mal kaybıyla atlatırsak, o kadar büyük memnuniyet duyacağız. Afetlere müdahale etmekte dünyada en iyi ülkelerden biriyiz. Risk azaltma çalışmalarında da öncelikli yerimizi almalıyız."

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve Kastamonu AFAD Müdürü Ekrem Küçükbayram'ın da katıldığı çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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