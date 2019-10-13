Türkiye'de adaleti artık sosyal medya mı sağlıyor?
Sosyal medya trendlerine ve tepkilerine göre seyri değişen olaylar, hukuki kararlar ve sosyal medya gündeminin yarattığı baskı ile bulunan adalete ilişkin örnekler Türkiye'de giderek artıyor. Türkiye adaleti artık sosyal medyada mı arıyor?
Bir konunun sosyal medyada trend olmasıyla adaletin işleyiş seyrini nasıl değiştirdiğine sıklıkla tanık olunan toplumlarda zamanla polisiye bir adım atılması veya hukuki bir sonuç alınması için bu tür bir baskının şart olduğu düşüncesi yerleşmeye başlıyor.
Sosyal medyada oluşan tepkiler ile hak arayanlara yardımcı olunması, suçlunun bulunması, serbest bırakılan zanlının yeniden gözaltına alınması ve bazen de cezasız kalacak suçluların cezaya çarptırılmasının sağlanması Türkiye'de de son yıllarda yoğun şekilde yaşanan bir durum olarak karşımıza çıkmakta. Euronews.com'da Görüntüle