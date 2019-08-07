Türkiye'de A'dan Z'ye orman haritası: yüzölçüm ve nüfusa göre en ormanlık iller

07.08.2019 07:39

Çanakkale'de Kanada firmasının yürüttüğü altın çıkarma faaliyeti gözleri bir kez daha başta Kaz Dağları olmak üzere Türkiye'deki ormanların durumuna çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 2015 yılı itibariyle Türkiye'nin yüzde 29'u ormanlarla kaplı. Bu oran Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüzde 43.

Veriler, Türkiye'de ormanlık alan oranının son 15 senede yüzde 5 yükseldiğini gösteriyor. Eski adıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin yüzde 28.6'sı ormanlarla kaplı. Bu oran 1973'te yüzde 26.1, 1999'da yüzde 26.7; 2004'te yüzde 27,2 ve 2012'te yüzde 27.7 idi. Peki, Türkiye'de en çok ve en az ormanlık hangi ilde? Kişi başına düşen en yüksek ve düşük ormanlık alan hangi ilde? Yüzölçümüne göre karşılaştırıldığında ormanla kaplı alan oranı hangi illerde yüksek? Türkiye'nin orman verilerini A'dan Z'ye çıkardık. Euronews.com'da Görüntüle