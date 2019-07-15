Türkiye'de 88 bin kapasiteli 137 yeni cezaevi yolda

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, cezaevlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı başvurudan aldığı cevabı kamuoyu ile paylaştı.

Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, "Haziran 2019 tarihi itibari ile Türkiye'de inşaatı devam eden 114 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır" denilirken, ihale aşamasındaki cezaevi sayısı ise 23 olarak açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle