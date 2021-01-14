Türkiye'de 8 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 958 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.

Test sayısı 26 milyon 899 bin 442'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 364 bin 801, vefat sayısı 23 bin 495, ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven