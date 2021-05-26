Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 8 bin 738 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı. 8 bin 738 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 681 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1561 oldu, 12 bin 205 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 57 bin 713'e yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 38 bin 651'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 212 bin 123, vefat sayısı 46 bin 787 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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