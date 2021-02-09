Türkiye'de 8 bin 636 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 8 bin 636 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti

09.02.2021 19:27 | Son Güncelleme: 09.02.2021 19:30
Türkiye'de 8 bin 636 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 659 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 893 bin 496'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 548 bin 195, vefat sayısı 26 bin 998, ağır hasta sayısı 1310 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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