Türkiye'de 7 yılda 419 çocuk işçi öldü: 17'sinde ölen Eren'in babası 6 yıllık davayı anlattı
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre; 2019’da en az 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Peki, raporlarda birer “sayı” olarak kayda geçen ölümlerin ardından aileler neler yaşıyor? 6 yıl önce iş kazasında ölen Eren Eroğlu’nun babası Erdinç Eroğlu anlatıyor.
30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:32
Türkiye'de çalışan çocuklar ve iş kazalarında ölenler çözümsüz kalan sorunların başında yer alıyor.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre; kasım ayıyla birlikte 2019'da en az 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Türkiye'de, 2013 ile 2019 arasındaki dönemde kayda geçen 419 çocuk işçi ölümü tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com