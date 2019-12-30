Türkiye'de 7 yılda 419 çocuk işçi öldü: 17'sinde ölen Eren'in babası 6 yıllık davayı anlattı

30.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:32

Türkiye'de çalışan çocuklar ve iş kazalarında ölenler çözümsüz kalan sorunların başında yer alıyor.



İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre; kasım ayıyla birlikte 2019'da en az 60 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Türkiye'de, 2013 ile 2019 arasındaki dönemde kayda geçen 419 çocuk işçi ölümü tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle