Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 710 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1843 oldu, 11 bin 202 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 24 bin 313'e yükseldi.

Toplam test sayısı 52 milyon 377 bin 678'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 186 bin 487, vefat sayısı 46 bin 268 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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Türkiye'de 7 bin 839 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
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