Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 7 bin 773 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 656 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1454 oldu, 12 bin 284 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 83 bin 99'a yükseldi.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 162 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 773 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti.
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